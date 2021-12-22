Игровой проект Zomboid для ПК все еще развивается спустя десять лет

рисунок : Проект Зомбоид

Я помню, как играл Проект Зомбоид—Игра, которую мы освещали впервые 2011 г.Почти десять лет назад и очень понравилось. Это медленная игра-симулятор выживания зомби, которая дала игрокам возможность бродить по городу, пытаясь выжить, в поисках еды и припасов, в то время как зомби были за каждым углом, пытаясь съесть ваше лицо.

После этого я продолжил свою жизнь и забыл о ней, иногда пытаясь вспомнить название «крутой изометрической зомби-игры» несколько раз в разговоре, так что было приятно увидеть эту игру на этой неделе, хотя технически это еще не так. в окончательном виде он только что выпустил обновление, которое, по словам его создателей, «кажется скорее продолжением, чем обновлением патча».

Они не лгут. Это измененная игра, со значительно улучшенной графикой и звуком, а также с рядом отличных игровых модов и дополнений, таких как новая карта, конструктор персонажей, боевая система и зомби AI, я не буду упоминать все Вам нужно будет посмотреть их сообщение в блоге по этой теме..

Чтобы по-настоящему показать вам, как далеко продвинулась эта игра за десятилетие, вот как она выглядела в 2011 году:

Вот как это будет выглядеть в 2021 году:

Ну так не выглядит кто — который На первый взгляд разные, но на самом деле дьявол кроется в деталях, множестве мелочей, которые упростили процесс и не только улучшили его внешний вид, но и улучшили игру. В первую очередь следует внимательно присмотреться к анимации и дизайну персонажей, но даже то, как освещение и скрытые объекты раскрываются в изометрической проекции.

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Проект Зомбоид Технически все еще в раннем доступе Стим, хотя он тоже включен Старые добрые игры тоже.