Игроки из России и Беларуси могут столкнуться с дисквалификацией в Париже в 2024 году: Редди из МОК

Олимпийские кольца на фоне штаб-квартиры Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне, Швейцария, 17 мая 2022 года. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Член Международного олимпийского комитета Крейг Риди заявил, что спортсмены из России и Беларуси могут быть не допущены к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже из-за вторжения Москвы в Украину.

В феврале Международный олимпийский комитет издал директивы спортивным регуляторам, чтобы спортсмены двух стран не участвовали в соревнованиях. Беларусь использовалась как плацдарм для российского вторжения, которое Москва называет «специальной военной операцией».

«Необходимо принять решение о том, что произойдет с обеими этими странами, и я думаю, что общее мнение таково, что они не должны соответствовать требованиям», — сказал Редди, бывший вице-президент МОК, британским СМИ.

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«Большинство людей борются с тем, как добиться определенной степени представительства, но сейчас нет очевидного способа сделать это. Таким образом, вы поддерживаете статус-кво».

Спортсмены пропустят квалификационные соревнования в Париже из-за этих мер, а президент МОК Томас Бах заявил в мае, что участие России неясно. Читать далее

Однако он не ввел санкции и не запретил российским членам МОК участвовать в олимпийских встречах, а также не ввел санкции в отношении Олимпийского комитета России.

Среди видов спорта, включенных в олимпийскую программу, только россияне и белорусы были допущены к соревнованиям по велоспорту, теннису и дзюдо, но Редди сказал, что сомневается, что даже спортсменам из этих видов спорта будет разрешено участвовать в квалификационных раундах.

Редди, бывший глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), заявил, что было бы нереалистично разрешать спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях после их начала.

«Очень сложно на полпути сказать: «Мы изменили правила, все вы, кто уже прошел квалификацию», — сказал Редди.

«Поэтому существует реальная проблема для федераций, у которых есть четкие инструкции, с которыми они согласились, что они не будут приглашать россиян и белорусов для участия в мероприятиях.

«Якобы маловероятно, что кто-либо сможет пройти квалификацию, кроме тех трех видов спорта, которые не делают этого таким образом. И смогут ли они пройти квалификацию (из этих трех видов спорта)? Я не уверен».

Российский допинговый скандал, связанный с разоблачением поддерживаемой государством системы в нескольких видах спорта, после Олимпийских игр 2014 года в Сочи привел к тому, что российские спортсмены выступали на Играх в качестве нейтральных участников в рамках санкций МОК.

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(Репортаж Ритики Шармы в Хайдарабаде). Под редакцией Питера Резерфорда

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