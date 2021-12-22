Игроки НХЛ пропустят Олимпиаду в Пекине

Игроки Национальной хоккейной лиги не будут участвовать в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, что является отменой планов, объявленных в сентябре, и признаком беспокойства в киберспорте по поводу того, как обострение пандемии коронавируса может нарушить сезоны и соревнования по всему миру.

НХЛ, которая уже отложила десятки своих игр, в последние дни особенно обеспокоена своей способностью завершить сезон в соответствии с графиком. Решение ассоциации по Олимпийским играм, которое она приняла в координации с профсоюзом своих игроков, обеспечивает потенциальную логистическую поддержку, поскольку трехнедельный период отдыха для игр может стать окном для компенсации отложенных матчей.

Три человека, знакомые с ходом обсуждения, заявили, что лига и Ассоциация игроков НХЛ должны объявить о своем пересмотренном соглашении уже в среду. Они говорили на условиях анонимности, потому что обе организации публично не объявляли об изменении своих намерений в отношении Игр, хотя недавно они телеграфировали об этом.

Только в понедельник НХЛ заявила, что приостанавливает сезон на несколько дней после того, как большое количество игроков было исключено из матчей после того, как они вошли в протоколы лиги по охране здоровья и безопасности.