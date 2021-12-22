Игроки НХЛ пропустят Олимпиаду в Пекине

Игроки Национальной хоккейной лиги не будут участвовать в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, что является отменой планов, объявленных в сентябре, и признаком беспокойства в киберспорте по поводу того, как обострение пандемии коронавируса может нарушить сезоны и соревнования по всему миру.
НХЛ, которая уже отложила десятки своих игр, в последние дни особенно обеспокоена своей способностью завершить сезон в соответствии с графиком. Решение ассоциации по Олимпийским играм, которое она приняла в координации с профсоюзом своих игроков, обеспечивает потенциальную логистическую поддержку, поскольку трехнедельный период отдыха для игр может стать окном для компенсации отложенных матчей.
Три человека, знакомые с ходом обсуждения, заявили, что лига и Ассоциация игроков НХЛ должны объявить о своем пересмотренном соглашении уже в среду. Они говорили на условиях анонимности, потому что обе организации публично не объявляли об изменении своих намерений в отношении Игр, хотя недавно они телеграфировали об этом.
Только в понедельник НХЛ заявила, что приостанавливает сезон на несколько дней после того, как большое количество игроков было исключено из матчей после того, как они вошли в протоколы лиги по охране здоровья и безопасности.
Хотя решение не ехать в Пекин для игроков НХЛ было вызвано растущими опасениями лиги по поводу сезона, это также имело большое значение для восприятия Олимпийских игр, уже погрязших в политической суматохе и кризисе общественного здравоохранения. Отсутствие лучших хоккеистов подорвет интерес к мужскому олимпийскому чемпионату, который, скорее всего, увидит молодых игроков и тех, кто играет за другие организации, а не за выдающиеся личности, такие как НХЛ All-Stars Остон Мэтьюз и Коннор МакДэвид.
Готовьтесь к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине
Через несколько месяцев после Токио, 4 февраля в Пекине снова начнутся Олимпийские игры. Вот что вам нужно знать:
Китайские официальные лица пообещали продолжить празднование Олимпийских игр в соответствии с планом, а церемония открытия запланирована на 4 февраля. Но решение НХЛ наверняка встревожило спортивных чиновников, которые уже были обеспокоены появлением запасного Омикрона и отложили игры повсюду, от НФЛ до Премьер-лиги.
В конце концов, менее четырех месяцев назад НХЛ и ее игроки заключили сделку по загрузке составов для мужского турнира в Пекине с участием многих из лучших игроков мира.
План как бы выглядел с большой вероятностью возвестить о крупном международном хоккейном шоу после того, как НХЛ не отправила своих игроков на Игры 2018 года в Пхенчхане, Южная Корея, выбор, который разозлил игроков и оставил олимпийский турнир лишенным звездной силы. к нему привыкли за последние десятилетия.
Тем не менее, решение относительно игр 2018 года можно проследить до традиционных опасений по поводу травм, разделения доходов и общего дискомфорта из-за сложности регулярного чемпионата. Пропуск Олимпийских игр в Пекине выявил более сложную загадку, связанную с введением долгосрочных карантинов и потерей заработной платы НХЛ для игроков, которые, возможно, пропустили матчи лиги после возвращения с Олимпийских игр.
Но официальные лица заявили, что беспорядки в регулярном чемпионате становятся серьезными, и последние недели НХЛ сигнализирует о растущей озабоченности по поводу олимпийского чемпионата. В воскресенье, когда НХЛ уже объявила о 39 переносах матчей регулярного сезона, лига заявила, что приостановила трансграничные поездки на свои матчи и «активно обсуждает» вопрос об Олимпийских играх с игроками и их союзом.
Отдельные игроки высказали оговорки. Робин Ленер, вратарь НХЛ «Вегас Голден Найтс», заявил 6 декабря о проблемах психического здоровья, когда объявил, что не будет играть за Швецию в Пекине.
«Сначала раздался свист, и я попал в ловушку, и я не знаю, что произойдет, если у меня окажется положительный результат, — это слишком рискованно для меня», — сказал Ленер. написал в твиттере.
Официальные лица Олимпиады и китайские организаторы недавно опубликовали свои последние планы по охране здоровья и безопасности для Игр, включая строгие протоколы карантина и изоляции для всех, у кого положительный результат теста во время пребывания в Пекине на Олимпийских играх.
Хотя полностью вакцинированные спортсмены не должны будут помещаться в карантин перед Играми — непривитые участники должны будут провести 21 день в изоляции по прибытии в Пекин — они и другие посетители будут проходить ежедневное тестирование во время пребывания в Китае. Взаимодействие с общественностью будет запрещено, а спортсмены и другой игровой персонал будут заключены в «замкнутую систему управления», которая, как ожидается, будет напоминать так называемый пузырь, которым НБА завершит сезон 2019-20.
Олимпийский хоккейный турнир начнется 9 февраля, когда сборная России сыграет со Швейцарией. Российская команда, опирающаяся на сильную внутреннюю лигу, выиграла золотую медаль в 2018 году в Пхенчхане.
Решение НХЛ не повлияет на женский чемпионат, который должен начаться 3 февраля, за день до официального открытия игр.
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