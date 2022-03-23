Игроки Gran Turismo 7 используют функцию удаленного воспроизведения на ПК, чтобы автоматизировать игровой процесс.

в Наш обзор Гран Туризмо 7, мы предупредили, что игроки должны быть «готовы потратиться» на внутриигровые кредиты, необходимые для покупки некоторых очень дорогих игровых транспортных средств. Мы также сказали, что игра «пытается заманить вас открыть свой настоящий кошелек для покупки игровых кредитов чаще, чем вам хотелось бы». Теперь некоторые предприимчивые игроки нашли способ избежать этой рутинной работы. Гран Туризмо 7 Кредиты: он автоматизировал метод получения кредитов, который не требует реальной игры.

метод-рекламодатель Понедельник пользователя PSNProfiles и Замечено VGC— Воспользуйтесь преимуществами некоторых инструментов для написания сценариев на ПК и Инструмент дистанционного воспроизведения PlayStation. Отправляя предопределенные входные данные на локальную PS4 или PS5 через Remote Play, сценарий для ПК автоматически и без остановок проходит одну гонку, зарабатывая, как сообщают некоторые пользователи, миллионы внутриигровых кредитов за один день (и/или избегая сотен долларов). в транзакционных издержках). В ту минуту, когда вы сможете купить эти кредиты).

Автоматизация после релиза GT7 Спорный патч версии 1.07, что значительно уменьшило количество кредитов, которые игроки могли заработать за гонку. Патч увеличил время, необходимое для победы в игре. GT7Согласно данным, самые дорогие автомобили составляют около 63 процентов. Анализ планеты GTчто делает и без того тяжелую игру еще тяжелее (и, вероятно, побуждает больше игроков тратить реальные деньги, чтобы пропустить эту рутинную работу).

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«Я знаю, что люди недовольны, и, возможно, их бесит массовая работа, или, по крайней мере, меня», — написал Septumor вместе с постом об автоматизации. «Итак, вот несколько сценариев, созданных для адаптации к этим недостаткам».

«в GT7Я бы хотел, чтобы пользователи получали удовольствие от множества автомобилей и гонок даже без микротранзакций», — Кадзунори Ямаути из Polyphony Digital. Написал в обновлении после исправления На Гран Туризмо Веб-сайт. «В то же время ценообразование автомобилей — важная составляющая, передающая их ценность и редкость, поэтому я считаю важным соотнести их с реальными мировыми ценами. GT7 Игра, в которой вы можете наслаждаться самыми разными автомобилями и по-разному, и, если возможно, вы хотите попытаться избежать ситуации, когда игроку механически приходится переигрывать определенные события снова и снова».

Гран Туризмо 7Версия 1.07 патча также отвечала за Отключение сервера более 30 часов Это нарушило игру на прошлой неделе. Предотвратите прерывание игроков в большинстве режимов одиночной игры, а также в многопользовательских гонках. Серверы онлайн-игр были связаны с прогрессом одиночной игры в качестве инструмента защиты от мошенничества, такого как Yamauchi. Он сказал Ars во время предварительного просмотра игры.