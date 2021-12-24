Игроки Halo Infinite одержимы новым аксессуаром для шлема с кошачьими ушками Spartan.

В то время как кампания Halo Infinite может быть рассказом о том, как Мастер Чиф спас галактику от угрозы, большей, чем он когда-либо знал, теперь многопользовательский режим стал домом для Meowster Chief с аксессуаром для шлема Spartan Cat Ears, который теперь доступен для покупки во внутриигровом магазине. .

Игроки Halo Infinite, которые зайдут во внутриигровой магазин, будут встречены набором «Любители кошек» за 1000 кредитов (8,99 долларов США), в который входят Blush Epic Armor Coating, Tabby Rare Charm, Kat Epic Charm и pièce de résistance — эпический звук. аксессуар для шлема Perfect Audio.

Эта насадка добавляет очаровательные кошачьи ушки на верхнюю часть любого шлема под Mark VII Armor Core, и Интернет по праву быстро влюбился в них.

Встраивать твит Он даже считает, что это «лучшее, что сделала Halo».

Вы играли в Halo Infinite? да номер

@ m4boo_ Она думает, что вся команда этих «девочек-кошек» «страшнее целого наводнения». Честно говоря, с кем мы не согласны?

Аура разума девушки-кошки страшнее всего наводнения pic.twitter.com/InPHaCUhyD — meboo (@ m4boo_) 22 декабря 2021 г.

Эти кошачьи уши доступны только до обновления магазина Halo Infinite во вторник, 28 декабря, в 10:00 по тихоокеанскому времени / 13:00 по восточному времени / 18:00 по Гринвичу, поэтому любителям кошек по всему миру придется действовать быстро, если они хотят обезопасить себя. Это очень опасный кусок оборудование. Есть хорошие шансы на возвращение в будущем, но готовы ли вы ждать так долго, чтобы стать на шаг ближе к полной броне Мяовжольнира?

Если тебе нужно больше уговоров, МустафаHosny О Боже, Аминь Он показывает нам, что вы можете соединить эти кошачьи уши с Vermillion Fire Legendary Armor Coating за 2000 кредитов (17,99 долларов США), чтобы стать кошачьей версией Железного человека, и кто бы этого не хотел?

Кошачьи уши в ореоле Повторить кошачьи уши в ореоле pic.twitter.com/RpVlDZ9BVV С Рождеством! (@Neokitsch_) 21 декабря 2021 г.

Вы, очевидно, будете отлично смотреться с этими ушами, но помните, что они не делают вас таким хитрым, как настоящая кошка. Так что всегда будьте осторожны, когда находитесь в битве, иначе вы в конечном итоге потратите одну из своих девяти душ благодаря работе таких людей, как Flairwing.

Чувак получил кошачьи уши и подумал, что это делает его хитрым. Встраивать твит pic.twitter.com/9vxfD0sIzz — Чудовищное крыло (Flairwing) 23 декабря 2021 г.

Если этого недостаточно для вас, то сейчас в Halo Infinite идет событие WInter Contingency, которое дает Spartan шанс заработать праздничные награды как раз вовремя, в самое прохладное время года.

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Адам Панкхерст — обозреватель новостей IGN. Вы можете следить за ним в Твиттере Встраивать твит и дальше Twitch.