Игроки Sonic Frontiers используют просочившуюся игру, чтобы нарисовать то, что вы знаете

Соник очень быстрый, но выпадение происходит быстрее.

Начиная с пятницы, играть со следующего вокальные границы Это просочилось с крупными спойлерами, распространенными в социальных сетях, таких как Twitter. Пока болельщики воспользовались этой возможностью, чтобы Утечка ключевых моментов сюжетаДругие выбрали другой подход. Некоторые люди используют новую игровую механику, чтобы втянуть в нее идиотов, таких как их товарищи по команде. Между нами.

вокальные границы Это следующая крупная часть популярной франшизы Sega. Игра настроена на Официально выпущен 8 ноября. Для Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, ПК с Windows, Xbox One и Xbox Series X. Однако похоже, что некоторые люди получили копии игры на раннем этапе, записывали и транслировали игровой процесс на Twitch и делились скриншотами игры. они играли.

Одна из фишек новой игры — новая механика под названием Cyloop. Особая сила похожа на путь светящегося света, который следует за Соником, когда он бежит. Силу можно использовать при исследовании большого мира и в бою. При использовании в большом мире он выглядит как пейзажная живопись, поэтому игроки используют его для рисования очень творческих портретов.

Конечно, этому есть пределы. Судя по тому, что мы видим в просочившемся игровом процессе, он длится очень долго, и все, что вы рисуете, должно быть нарисовано одной непрерывной линией. Тем не менее, искусство и инновации находят выход.

Конечно, эти примеры великолепны, но позвоните мне, когда кто-нибудь научится рисовать».Круто. »