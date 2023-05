Игроки The Legend of Zelda: Kingdom’s Tears строят очень высокие мосты, чтобы решить свои проблемы

В то время как The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom побуждает игроков быть настолько творческими, насколько они хотят, используя все новые способности Линка для решения головоломок и доступа к новым захватывающим локациям, многие игроки обнаружили, что создание действительно длинного моста не менее эффективно.

Линк может создавать эти действительно длинные мосты с помощью своей способности Ultrahand, которая позволяет игрокам соединять различные объекты, включая бревна, доски и многое другое. Tears of the Kingdom позволяет объединить многие из этих элементов, и это помогло игрокам решать головоломки, достигать новых локаций непреднамеренными путями и пересекать области со сломанным мостом или большим количеством воды, которые могут показаться непроходимыми.

Говоря о воде @сотрудник Он хочет, чтобы в Твиттере игроки знали, что им не нужна лодка, чтобы пересечь реку, поскольку мосты явно лучше!

лодка? Что это..? Я только что построил свой бревенчатый мост, и я думаю, что это аккуратно #СлезыКоролевства pic.twitter.com/sDvc6RhZUk — Ной!! Играть в TotK⚔️ (мехафренд) 12 мая 2023 г.

Мосты также могут помочь обойти систему безопасности таких мест, как Hyrule Field Skyview Tower и @сотрудник Это показывает, что вы даже можете использовать Ascend, чтобы добраться до моста, по которому вы не можете просто пройти.

Мустафа Хосни О Боже, Аминь Он показывает силу «длинного деревянного моста», который делает пересечение Небесных островов легким.

@сотрудник Он показывает, как вы можете построить длинный мост, чтобы создать платформу для лазания в месте, на которое вы обычно не поднимаетесь.

Однако не все идеально в мире строительства мостов, и игроки должны быть осторожны, чтобы не оказаться в затруднительном положении. @сотрудник И обратите внимание на красивый мост, который, как вы должны увидеть, падает на сотни футов до земли.

@сотрудник Это также показывает опасность неуместного моста, предупреждая других быть осторожными, когда они ставят свои новые творения!

Эта креативность — одна из причин, по которым мы любим The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, игру, которая хочет, чтобы вы знали, что на самом деле не существует неправильного ответа и что вы можете решать проблемы любыми способами, какими считаете нужным.

В нашем обзоре The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom мы сказали, что это «непостижимое продолжение, расширяющее мир, который уже казался наполненным сверх ожиданий, и поднимающее планку еще выше в облаках».

А если вам нужна помощь по всем вопросам, связанным со Слезами Царства, загляните на наш сайт. Kingdom Tears — это странствующий путеводитель. О том, как пройти через Hyrule, на самом деле вы можете начать здесь:

