Игрок «Остина» ранее играл с Себастьяном Дриусси.

Себастьян Дриози воссоединяется со своим бывшим товарищем по команде и уроженцем Эмилиано Ригони в Остине.

Ригони присоединился к команде 29 июля по контракту с конкретным игроком, который действует до сезона MLS 2024 года с опционами на следующие два сезона. Финансовые условия не разглашаются, но ESPN сообщил «Остин» и «Сан-Паулу» договорились о гонораре в размере 4 миллионов долларов.

По данным футбольного клуба «Остин», за девять лет профессионального футбола в Европе и Южной Америке 29-летний нападающий провел более 300 матчей, забив 55 голов и отдав 36 результативных передач. Прибыл в Остин через несколько недель после получения визы. аплодисменты от болельщиков За несколько дней до того, как его команда встретится с LAFC, который занимает первое место в Западной конференции, опережая Остина.

Вот что вам нужно знать о Ригони, поскольку в регулярном чемпионате осталось всего несколько игр.

Себастьян Дриози и Эмилиано Ригони были одноклубниками ФК «Зенит» (Санкт-Петербург).

После четырех лет игры в аргентинской лиге Ригони переехал через Атлантику, чтобы играть в российской премьер-лиге в 2017 году. Он присоединился к Себастьяну Дриози в клубе «Зенит» (Санкт-Петербург). Они быстро подружились в команде, в основном состоящей из русских игроков.

На вводной пресс-конференции с Austin Club Ригони сказал, что их химия возникла естественным образом.

В посте в Instagram Дриози приветствовал своего друга в Остине.

Ригони был загружен в БК «Аталанта» Серии А в сезоне 2018 года, а затем вернулся в Россию в начале 2019 года. Эти двое помогли команде вывести команду на чемпионат России, пятую франшизу.

После этого сезона Ригони был отдан в аренду другой итальянской команде, «Сампдории», прежде чем снова вернуться в российскую команду в начале 2020 года. В том же году он присоединился к Аль Дорози и привел команду к еще одному чемпионству. Дриози останется в команде и получит еще один чемпионский титул в 2021 году, но Ригони настаивал.

Он играл в течение года за «Эльче» в Ла Лиге в 2020 году и за футбольный клуб «Сан-Паулу» в Лиге Кампеонато Паулиста в Бразилии в 2021 году.

Почему он номер 77 в «Остине»?

Во время пресс-конференции ФК он дал простой ответ, почему он выбрал номер 77, сказав, что это был номер, который он использовал со своей последней командой в Бразилии. В прошлом сезоне он забил 4 гола и отдал пять результативных передач.

«Я надеюсь, что число 77 принесет хорошие результаты здесь, в Остине», — сказал Ригони через переводчика.

Тренер Остина Джош Вольфф может сказать об Эмилиано Ригони?

Тренер Джош Вольфф сказал, что его команда в восторге от присутствия Ригони, сказав, что он надеется сыграть в оставшихся играх команды в регулярном сезоне.

«Хорошие игроки, качественные игроки понимают игру на высоком уровне, и когда играют звезды, я не думаю, что есть какие-либо сомнения в том, что он может сделать», — сказал Вольф.

Вольф подчеркнул атакующие навыки Ригони, заявив, что его опыт обеспечит «баланс по обе стороны поля».

Смотрите полные комментарии Вольфа и Ригони на их пресс-конференции здесь: