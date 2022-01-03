Игрок рейнджеров Игорь Шестеркин упомянул свое имя в разговоре очаровательного российского голкипера

После домашних игр у «Рейнджерс» обычно есть русскоговорящий переводчик, который при необходимости может переводить интервью с Артемием Панариным или Игорем Шестеркиным. В воскресенье, сделав 38 сейвов в игре «Рейнджерс» над «Тампа-Бэй Лайтнинг» и голкипером Андреем Василевским со счетом 4: 0, Шестеркина спросили, будет ли он в восторге от игры против других российских голкиперов.

В этом вопросе ему не потребовалась помощь переводчика.

Он сказал: конечно.

Василевский, обладатель Кубка Везины как лучший вратарь НХЛ в сезоне 2018-19 и победитель Конна Смита как лучший игрок плей-офф 2021 года, обычно считается лучшим вратарем в НХЛ и, соответственно, в мире. . Он был бы вратарем номер один в России на Олимпийских играх, если бы НХЛ не изменила курс и решила не отправлять своих игроков в Пекин в феврале.

Возможно, что Шестеркин тоже был в сборной России, хотя не обязательно, чтобы его посадили; У Сергея Бобровского из Флориды отличный сезон, когда он восстанавливается для леопардов, а друг Честеркина Илья Сорокин был одним из немногих ярких пятен для островитян. Двое из этих троих, вероятно, поддержали Василевского.

Но у Шестеркина в этом сезоне показатели лучше, чем у всех. Вступив в понедельник в игру против «Эдмонтон Ойлерз» в Мэдисон-Сквер-Гарден, 26-летний Честеркин показал 15-4-2 со средним результатом 2,09 и 0,936 процентом бросков, что было вторым в лиге (после Торонто Джека Кэмпбелла, у которого было 0,939). Голкиперы провели более 10 игр.

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27-летний Василевский был 17-5-3, с коэффициентом сбережений 2,21 и 0,925. Его голы против среднего и процент сбережений, если они останутся неизменными до конца сезона, будут лучшими в его карьере.

Шестеркин сказал, что плохо знал Василевского. Они пересеклись на нескольких сборах сборной России, но мало разговаривали.

Шестеркин сказал через переводчика Василевского: «Я много слышал о нем. Я слышал, что он, безусловно, отличный парень, и, как вы можете видеть по его игре, он один из лучших. Так что было определенно хорошо победить его. и Тампа тоже.

Василевский в НХЛ с 2014-15 года и был образцом последовательности, с коэффициентом сбережений, который никогда не опускался ниже 0,910, но никогда не поднимался выше 0,925. Он сыграл 327 матчей и выиграл 207 из них. Его игра не о ярких сохранениях или яркой статистике. При счете 6: 3, 225, забивая сетку, играя позади двукратного чемпиона Кубка Стэнли, ему редко приходится делать невероятные сейвы — только те, которые помогают его команде вовремя выигрывать игры.

Шестеркин — новичок в своем третьем сезоне в лиге. Он меньше (6-1, 189), выглядит быстрее и делает потрясающие сейвы — те, которые удерживают его команду в матчах и помогают им побеждать, когда они этого не заслуживают. На его счету 41 победа в 68 играх с коэффициентами сбережений 0,932, 0,916 и 0,936 в этом году.

Он поправляется.

Воскресный матч стал для него третьим с тех пор, как он был уволен из запаса из-за травмы бедра, и в каждом матче он улучшался.

И это то, что вы ожидаете. Я имею в виду, что парень отсутствовал долгое время », — сказал о Честеркине тренер« Рейнджерс »Джерард Галлант. [26 days]. Но это было отлично [Sunday]. »

Честеркин согласился, что воскресная игра против «Тампы» «была моей лучшей игрой» после его возвращения, но считает, что у него есть еще кое-что.

«Я бы не сказал, что что-то особенно улучшилось, — сказал он о своем стиле игры. — Я думаю, мне нужно играть лучше, чем я сделал сегодня».