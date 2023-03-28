Игрок «Русских сейбров» после ночной тренировки прайда | Новости, спорт, вакансии

БУФФАЛО — Илья Любушкин сослался на кремлевский закон против геев и опасения возмездия дома в России за то, что он решил не участвовать в предматчевой разминке на вечере гордости команды, когда игроки были одеты в футболки с радужным гербом команды. На передовой в поддержку сообщества ЛГБТК+.

О решении Любушкина команда объявила в понедельник перед игрой «Баффало» с «Монреалем». Любушкин из Москвы, где у него есть семья, и он регулярно бывает в межсезонье.

28-летний защитник был единственным здоровым игроком «Баффало», который не разминался перед игрой. Остальные игроки вышли на лед в темно-синих футболках с логотипом «Сэйбрз» спереди, окруженным радужным контуром, тот же дизайн команда использовала для своего аватара в социальных сетях в течение дня.

Клюшки нескольких игроков были обмотаны лентой Pride, а Sabers были оснащены памятными дисками, на которых история и логотипы обеих команд были окрашены в цвета радуги.

Как и в прошлые две ночи гордости Sabers, хор геев Buffalo спел американские и канадские национальные гимны.

«Мы продолжаем выступать за группы, недостаточно представленные в хоккее, и надеемся, что наш Pride Night, как и многие другие в лиге, вызовет содержательный разговор и поощрит поддержку сообщества LGBTQIA+». Об этом говорится в заявлении команды.

«Наша команда твердо убеждена, что один из способов получить поддержку — это носить майки Pride и использовать ленту Pride во время разминки». — сказала команда. Не упоминая конкретно Любушкина, Сэйбрз добавил: «Мы признаем общие угрозы для конкретных игроков и понимаем их решение отказаться от ставок».

Капитан «Сейбрз» Кайл Окпосо, чей отец был из Нигерии и столкнулся с дискриминацией за то, что он черный, после иммиграции в Миннесоту, защищал своего товарища по команде, отмечая важность проведения вечера гордости.

«Мы поддерживаем Буша (Любушкина) в этом зале, и мы хотим убедиться, что ему комфортно, и мы уважаем его решения», Окпосо сказал.

«Я сочувствую своему товарищу по команде и Бошу в той ситуации, в которой он находится, но подумайте об этом: если есть такой член команды, как я, и вы тоже должны сочувствовать этому человеку, в этом случае», — сказал он. Он сказал. «Мы должны понять это, и это часть принятия, и именно поэтому мы хотим принять».

Окпосо также повторил то, что он сказал Associated Press на прошлой неделе, когда он сказал, что он чувствителен к опасениям российских игроков по этому поводу. «Мы, честно говоря, не в состоянии понять, потому что нас там не было».

Не только российские игроки отказались от участия в разминке, которая в последние месяцы привлекла внимание к Pride Nights в НХЛ.

Иван Проворов из «Филадельфия Флайерз», Джеймс Реймер из «Сан-Хосе Шаркс» и Эрик и Марк Стал из «Флорида Пантерз» отказались устраиваться поудобнее в футболках на тему прайда, сославшись на религиозные убеждения, в то время как «Нью-Йорк Рейнджерс», «Миннесота Уайлд» и чикагцы отказались . «Блэкхокс» решили вообще не заставлять игроков их носить. Реймер и братья Шталь — канадцы.

Blackhawks, как и Любушкин, в качестве обоснования ссылались на принятый в прошлом году в России закон, расширяющий ограничения на поддержку прав ЛГБТК+ в стране.

«Флорида Пантерз», чьим звездным вратарем является российский вратарь Сергей Бобровский, в четверг вечером перед домашним матчем против «Торонто» надели футболки Pride. Бобровский Ко.

Футболки и клюшки Sabers ‘Pride Night должны были быть проданы с аукциона на веб-сайте команды, а вырученные средства пойдут в местные организации Pride.

Тренер «Сейбрз» Дон Гранато сказал, что оставил обсуждение и принятие решений своим игрокам о том, как провести Pride Night.

«Нашей группе было приятно принять участие в подобном мероприятии и провести много содержательных разговоров, даже до его даты, основываясь на том, что происходит во всем мире — в США, во всем мире — и вести настоящие разговоры (о) больше хоккей.» — сказал Гранато. «Я думаю, что аутентичность нашей группы была действительно положительной чертой мероприятия, которое мы рады провести сегодня вечером».

По словам Окпосо, он нашел важным то, что игроки Sabers участвовали в дискуссиях на деликатную тему.

«Я думаю, что это то, с чем мы как общество в целом все еще боремся, и как хоккейное сообщество мы тоже все еще боремся». Окпосо сказал. «Но мы становимся лучше. И мы собираемся продолжать эти разговоры и продолжать становиться лучше. Но это так важно, что сегодня вечером».

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