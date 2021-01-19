Игрок Black Ops Cold War занял первое место без единого убийства

Приближается дата запуска кампании Call of Duty League 2021 года, но перед началом профессионального сезона Black Ops Cold War состоится ряд демонстраций под названием Kickoff Classic – вот все, что вам нужно знать об этом предсезонном мероприятии.
- Выставочное мероприятие проходит с 23 по 24 января в режиме онлайн.
- Участвуют все 12 команд; Некоторые сильные матчи решили болельщики
- OpTic встретится с Chicago и LA Thieves после смены бренда вне сезона
В преддверии долгожданного второго сезона CDL впервые в истории проведут классическое начало – предсезонное мероприятие, на котором все 12 команд будут играть каждый показательный матч в рамках подготовки к регулярному сезону.
Чтобы сделать вещи еще более интересными, Лига привлекла фанатов к организации нескольких громких матчей, в том числе OpTic Gaming против LA Thieves и Dallas Empire против New York Subliners.
Kickoff Classic проводится в течение двух дней – 23-24 января Игра будет проводиться онлайн, что, вероятно, будет иметь место в большинстве, если не во всех турнирах 2021 года.
CDL Kickoff Classic: Стрим
Благодаря партнерству Call of Duty League с YouTube, мероприятие будет транслироваться в прямом эфире исключительно на канале YouTube CDL, который мы включим сюда, как только мероприятие приблизится.
CDL Kickoff Classic: таблица и результаты
Суббота, 23 января
|соответствие
|Тихоокеанское стандартное время
|Восток
|GMT (Великобритания)
|AEDT (выкл.)
|Даллас Эмпайр vs Нью-Йорк Саблайнерс
|12:00 вечера
|3 часа
|20:00
|7:00 (24 января)
|LA Guerrillas vs Сиэтл Серж
|13:30
|16:30
|21:30
|8:30 (24 января)
|Атланта Топор против Флоридских повстанцев
|3 часа
|18:00
|23:00
|10:00 (24 января)
Воскресенье, 24 января
|соответствие
|Тихоокеанское стандартное время
|Восток
|GMT (Великобритания)
|AEDT (выкл.)
|Лондонские королевские вороны против парижского корпуса
|12:00 вечера
|3 часа
|20:00
|7:00 (24 января)
|Матч Торонто Ультра – Миннесота ROKKR
|13:30
|16:30
|21:30
|8:30 (24 января)
|OpTic Chicago против LA Thieves
|3 часа
|18:00
|23:00
|10:00 (24 января)
CDL Kickoff Classic: команды и игроки
Поскольку это первый официальный матч CDL в Black Ops Cold War, многие будут следить за тем, как будут работать все новые меню. Все 12 команд должны были внести хотя бы одно изменение из-за перехода на формат 4 на 4, а некоторые решили полностью пополнить свои команды.
Что касается спичек, то это истории в изобилии. Первым матчем будет OpTic Gaming против LA Thieves – битва между двумя переименованными франшизами и следующая глава соперничества, которое снова началось в Black Ops 4.
Трехкратный чемпион мира Cluster, теперь с New York Subliners, сразится с чемпионом CDL, защищающим Империю Даллас, впервые с тех пор, как он был исключен из их списка из-за перехода на 4 на 4.
Смотри: 7 лучших игроков сезона 2021 Black Ops Cold War CDL
Бывший Охотник, Arcitys, дебютирует в Atlanta FaZe против недавно появившейся команды Florida Mutineers, одной из лучших команд сезона 2020 года, в то время как Toronto Ultra и Minnesota ROKKR добавят дополнительный импульс их соперничеству в «Битве за Север».
|команда
|Игроки
|Атланта Топор
|Simp, aBeZy, Cellium и Arcitys
|Империя Далласа
|Crimsix, Shotzzy, Huke, ИЛЛЕЙ
|Повстанцы Флориды
|Skyz, Havok, Пробуждение, Slacked
|Лондонские королевские вороны
|Шони, Алекс, Дилан, Zer0
|Банды войны в Лос-Анджелесе
|SiLLY, нападавший, живой, равнодушный
|Лос-анджелесские воры
|SlasheR, Kenny, TJHaLy, Temp
|Миннесота Рокер
|Прикрепитесь, точность, к его Прист, майор Манек
|Нью-Йорк Subliners
|ZooMaa, Clayester, MAC, Hydra
|OpTic Chicago
|Scump, FormaL, Посланник, Dashy
|Парижский корпус
|Скрабы, Классический, Аква, Огонь
|Сиэтл Серж
|Octane, Gunlis, Pristine, Looney
|Торонто Ультра
|МЕТОДЫ, БАНКИ, CLINEX, ПРИШЛА
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