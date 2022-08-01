Игрок Diablo Immortal потратил на игру 100 тысяч долларов и теперь не может найти никого, кто мог бы с ним сравниться

Игрок из Diablo Immortal потратил огромную сумму денег на своего персонажа в новой спорной игре Blizzard.

Однако в результате их послужной список теперь «слишком высок» до такой степени, что они «на самом деле не могут иметь поле битвы».

Зло повсюду в трейлере запуска Diablo Immortal.

Создатель контента jtisallbusiness Сейчас он обсуждает попытку вернуть их деньги, которые, как они утверждают, составляют «около 100 000 долларов» от Blizzard.

В видео оператор признался, что подумывал о том, чтобы вызвать юристов, чтобы помочь в их довольно уникальной ситуации.

«Я не могу делать то, на что я потратил деньги на этого персонажа, и у меня нет временных рамок, когда что-то действительно будет исправлено, или даже посмотреть, будет ли что-то исправлено, потому что я единственный игрок в весь мир с этой проблемой».

Jtisallbusiness сообщил, что ранее они пытались связаться с Blizzard напрямую через форумы и Twitter по поводу своего затруднительного положения. В ответе, который они получили от компании, говорилось, что они «осведомлены о проблеме». Однако с тех пор для всего бизнеса ничего не изменилось.

В прошлом месяце президент Blizzard Майк Ибарра Защитите противоречивые микротранзакции в Diablo Immortal..

В это время Ибарра заявил, что «подавляющее большинство» игроков не тратят деньги в игре.

«Философия всегда заключалась в том, чтобы создать великолепный геймплей и сделать так, чтобы сотни миллионов людей могли бесплатно пройти всю кампанию. И в этом смысле мне нравится это знакомство с Diablo», — сказал он.

Между тем разработчики игр в настоящее время Борьба с ошибкой XP, которая якобы стоила игрокам «миллионов» потерянных очков опыта.