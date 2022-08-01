Игрок Diablo Immortal потратил на игру 100 тысяч долларов и теперь не может найти никого, кто мог бы с ним сравниться

Игрок из Diablo Immortal потратил огромную сумму денег на своего персонажа в новой спорной игре Blizzard.
Однако в результате их послужной список теперь «слишком высок» до такой степени, что они «на самом деле не могут иметь поле битвы».
Создатель контента jtisallbusiness Сейчас он обсуждает попытку вернуть их деньги, которые, как они утверждают, составляют «около 100 000 долларов» от Blizzard.
В видео оператор признался, что подумывал о том, чтобы вызвать юристов, чтобы помочь в их довольно уникальной ситуации.
«Я не могу делать то, на что я потратил деньги на этого персонажа, и у меня нет временных рамок, когда что-то действительно будет исправлено, или даже посмотреть, будет ли что-то исправлено, потому что я единственный игрок в весь мир с этой проблемой».
Jtisallbusiness сообщил, что ранее они пытались связаться с Blizzard напрямую через форумы и Twitter по поводу своего затруднительного положения. В ответе, который они получили от компании, говорилось, что они «осведомлены о проблеме». Однако с тех пор для всего бизнеса ничего не изменилось.
В прошлом месяце президент Blizzard Майк Ибарра Защитите противоречивые микротранзакции в Diablo Immortal..
В это время Ибарра заявил, что «подавляющее большинство» игроков не тратят деньги в игре.
«Философия всегда заключалась в том, чтобы создать великолепный геймплей и сделать так, чтобы сотни миллионов людей могли бесплатно пройти всю кампанию. И в этом смысле мне нравится это знакомство с Diablo», — сказал он.
Между тем разработчики игр в настоящее время Борьба с ошибкой XP, которая якобы стоила игрокам «миллионов» потерянных очков опыта.
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