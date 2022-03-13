Игрок Elden Ring показывает идеальный способ борьбы с захватчиками

Если вы играете старое кольцо С момента запуска игры есть большая вероятность, что в нее один или два раза вторгнутся другие игроки, ищущие драки. Выйти из игры, сразиться с ними один на один или вызвать помощь с помощью ближайших сигналов вызова — вот некоторые из способов борьбы с этими захватчиками, но один старое кольцо Игрокам нужен другой вариант: притвориться обычным врагом.

То старое кольцо игрок, который проходит xdc_lis На Reddit он поделился видео ниже в сабреддите игры, чтобы показать, как эта тактика выглядит в действии. Начав с локации «Церковь Элле» с набором специальной брони, соответствующей врагам из окрестностей, игрок убивает врага с факелом, которого многие игроки, вероятно, помнят, патрулируя близлежащую лесную тропу. Убрав вражеский ИИ с дороги, игрок использует многопользовательский элемент Taunter’s Tongue, который соблазняет захватчиков, прежде чем вступить на расчищенный путь врага.

Вы можете сказать, что было несколько попыток сделать это, увидев, как банк рун игрока отличается во время видео, но, в конце концов, пришел захватчик. Потенциальный злоумышленник немного побегал в поисках хост-игрока, но, естественно, проигнорировал то, что выглядело как враг ИИ. Захватчик в конце концов ушел, что для хозяина является победой и дает им лечение пальцев Furlcalling, а также хороший запас рун.

Этот метод борьбы с захватчиками, очевидно, требует тщательного планирования, поскольку он не только требует от вас хорошего знания области, в которой вы находитесь, но также означает, что у вас должно быть любое снаряжение, используемое врагами поблизости. Это скорее уловка, чем жизнеспособный вариант для встречного завоевания, но это простой способ размножения рун, если ваш завоеватель проявит нетерпение первым. Альтернативой, которая требует меньше подготовки, является использование Завесы Мимика, которая превращает вас в одну из нескольких вещей, но недостатком этого является то, что вы можете превратиться во что-то, что все еще выделяется, как куст в подземелье.

Если вы захватчик и оказались в ситуации, когда не можете идентифицировать хост, есть несколько способов, которыми вы можете найти свою цель. Компас, который обычно указывает вам на недостающие знаки и талисманы, показывает вам общее направление захватчиков, так что вы, по крайней мере, будете двигаться в правильном направлении, если будете следовать ему. Как только вы почувствуете, что находитесь рядом, просто спамьте запись о замке, и вы, наконец, найдете игрока.