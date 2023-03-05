Игрок Pokemon Go предоставляет пошаговое руководство для танков в Go Battle League

Седьмой сезон предоставил еще больше причин использовать калькулятор эволюции.

Игроки Pokemon Go намеренно понижают ранг в Go Battle League, чтобы заработать больше наград, и теперь это стало проще, чем когда-либо, благодаря созданному фанатами туториалу о том, как танковать быстрее, чем ваш противник.

Недавняя тенденция заключалась в том, что игроки Pokemon Go понизили рейтинг Go Battle League, чтобы они могли сразиться с игроками с более низким рейтингом и потребовать необоснованное количество наград. Эта уловка распространилась так быстро, что танкистам трудно достаточно быстро проигрывать матчи.

Это связано с тем, что танкисты продолжают сталкиваться с другими тренерами, которые также пытаются повысить свой рейтинг в боевой лиге Pokemon Go, а поскольку игрокам нужно только закончить битву, чтобы считаться поражением, матчи между танкистами больше похожи на западную ничью.

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Рейтинговая боевая лига Pokemon Go превратилась в гонку на выживание, и тренер создал пошаговое руководство, чтобы показать игрокам, как никогда больше не побеждать в рейтинговых битвах.

Как быстро подняться в боевой лиге Pokemon Go

Руководство по сохранению вашего ранга Go Battle League было размещено на Reddit пользователем. Ууникана. Они подписали пост: «Руководство по танкам: как бросать игрушки быстрее, чем танкист противника (да, правда)».

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Название сопровождается изображением телефона, показывающего обратный отсчет до битвы с боссом. На каждой стороне телефона была показана рука на разной высоте, а в подробном руководстве объяснялось, как игроки могут «проигрывать быстрее, чем их противник».

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Первый шаг гласил: «При обратном отсчете поместите большой палец, как на фотографии слева». «Большой палец левой руки находится в верхнем левом углу, где появится кнопка «Готово», а большой палец правой руки — в области, где появится кнопка «Да».

Далее в руководстве объясняется, как использовать большие пальцы, чтобы быстро выйти из матча раньше соперника. Кажется, что новая «мета резервуара» непреднамеренно решает проблему, которую она должна была обойти.

Игроки начинают играть в Pokemon Go Battle League, чтобы выигрывать больше матчей против менее опытных игроков. Однако танкисты дарят игрокам множество бесплатных выигрышей и бонусов. «Благодаря танкистам я выиграл 13 боев подряд!» один пользователь прокомментировал. Другой заявил: «Боже, благослови танкистов, они ходят и рассказывают о своих достижениях таким людям, как я».