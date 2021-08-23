Игрок Pokemon Sword and Shield превосходит игру с командой аниме Эша

а Покемон меч и щит Игрок Nintendo Switch побеждает Леона в игре с помощью удивительной команды: экипажа Эша Кетчума из региона Алола! Пользователь Reddit ShinjisOP поделился очаровательной фотографией своей чемпионской команды, в которую входят Пикачу, Мелметал, Роулетт, Инсинероар, Ликанрок и Наганадель. У героя из Palette City всегда была немного изменчивая история, когда дело дошло до победы, часто он держал поражение в пасти победы. По крайней мере, это было нормой, пока его команде Алола не удалось сделать немыслимое и, наконец, сделать Эша чемпионом Лиги покемонов. Очевидно, что и в играх эта команда может преуспеть!

Оригинальный пост Reddit можно найти ниже.

Когда игроки обыграли Лион Покемон меч и щит, главный экран игры изменится, чтобы выделить команду, победившую чемпионов Галарской лиги. Наличие команды Эша на главном экране, когда игрок начинает, – это изящное прикосновение, и многие поклонники аниме, вероятно, не будут возражать, чтобы это было при себе! К сожалению, есть еще много покемонов, которых нельзя перенести на меч и щит Тем не менее, болельщикам, которые хотят повторить это с командами Эша из других сезонов, может не повезти. Например, команда Эша из бриллианты и жемчуг Занятия не будут.

Команды Эша в аниме из сезона в сезон были смешанными; Некоторые фанаты утверждали, что команда Эша Калоса полностью заслужила победу в чемпионате, несмотря на то, как все сложилось. Мало кто из фанатов станет утверждать, что Эш заслуживает победы в Канто. Интересно посмотреть, насколько сильно изменился персонаж и как развивались его команды за эти годы. Разные фанаты привязаны к разным сезонам, но победа Эша на «Алоле», вероятно, сделает его фаворитом фанатов на долгие годы.

Покемон меч и щит Теперь доступно исключительно на Nintendo Switch. Вы можете ознакомиться со всем нашим предыдущим обзором игры. Здесь.

Ты фанат Покемон меч и щит? Вы когда-нибудь пробовали победить покемона с командой Эша? Расскажите нам в комментариях или поделитесь своими мыслями прямо в Твиттере по адресу Встраивать твит Чтобы поговорить обо всем, что касается игр!