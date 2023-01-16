Игрок Super Smash Bros. забанен. турниры после удара соперника



















Хотя в файтингах может быть обмен ударами по экрану, нам действительно нужно держать их в группе.











Игрок Super Smash Bros. забанен Ultimate на базе IS | Оро отстранен от сцены на неопределенный срок после того, как, по-видимому, ударил соперника во время итальянского турнира.



















Проиграв сет со счетом 3:0 и вылетев из Dehscension XII, Оро, кажется, встает и бьет своего противника, БестМарио, по лицу (почти выбив ему очки), прежде чем вернуться, чтобы выключить свой контроллер, продолжая сидеть и удерживать его голова.





Все это было запечатлено на трансляции турнира на Twitch, поскольку окружающие игроки быстро заявляли о плохом поведении и серьезном нарушении правил, которые только что произошли.







Нет такого содержания, как определение été Banni BARJO. На rappelle qu’il tarté son adversaire après убегает perdu 3-0. https://t.co/9K25coPvEB pic.twitter.com/e5dOXw9cL6 — Валид (@LiberezWalid_) 15 января 2023 г.





После мероприятия организаторы Smash Bros Italia опубликовали заявление, в котором сообщалось, что Oro получает бессрочный запрет на участие в турнирах, которые продвигаются вперед, и другие в регионе, вероятно, последуют за ними, если они еще этого не сделали.





Абсолютно нормально чувствовать себя подавленным после огромной потери, но мы не можем заполучить других людей.







Это здравый смысл для подавляющего большинства сообщества файтингов, поэтому грустно, что нам все еще приходится это говорить.





Оро ранее выигрывал Dehscension XI с соревновательной историей в Smash, начиная как минимум с 2016 года.





Он также указан как ответственный за события Start.gg в Smash Bros Italia, включая выходные, хотя в будущем этого не будет.





Теперь забаненный участник не опубликовал заявление о физической ссоре, а BestMario, похоже, не проявляет активности в социальных сетях.





Вы можете прочитать полный перевод заявления Smash Bros Italia здесь Яндекс перевод ниже.





В свете неприятных событий, произошедших сегодня во время турнира, сотрудники Smash Bros Italia решительно осуждают действия игрока Оро и дистанцируются от его поведения. Персонал единогласно запретит игроку на неопределенный срок участвовать во всех мероприятиях, организованных Smash Bros Italia. Нашим приоритетом является создание и поддержание здоровой и безопасной среды для каждого игрока, и с этой целью мы стремимся предотвращать нарушителей оскорбительного поведения и выражаем нашу абсолютную поддержку всем, кто становится его жертвой. Персонал Smash Bros Italia













