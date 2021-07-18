Игрок War Thunder публикует секретный документ, подтверждающий неточную информацию о танке

Игрок в бесплатной боевой игре Звук войн Представление в игре британского танка Challenger 2 было якобы неточным. Это ежедневная доска объявлений для любой видеоигры, которая стремится к реализму.

Что отличает это, так это то, что игрок утверждал, что является лидером Challenger 2, и начал публиковать секретные документы, чтобы доказать свою правоту.

Такой как Об этом сообщает журнал British Defense Magazine مجلة, пользователь опубликовал выдержки из сообщения поддержки армейской техники Challenger 2. В документе есть несколько пустых разделов, хотя пользователь сказал, что он предоставляет изображения, чтобы показать, что Challenger 2 не был должным образом разработан в игре.

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Модератор сообщества Gaijin Entertainment, разработчики War Thunder, в ответ пояснили, что не будут «разбираться» с исходным материалом.

Мы получили письменное подтверждение от Министерства обороны, что этот документ остается засекреченным. Продолжая его публиковать, вы нарушаете Закон о государственной тайне, как указано в предупреждении на обложке документа, преступление, за которое в случае судебного преследования может быть предусмотрено наказание до 14 лет. Вы уже знаете об этом и, как обслуживающий персонал, подписали подтверждение того, что понимаете действие и действия, которые должны предпринять. Каждый раз, когда вы публикуете это, вы ставите нас (международных представителей Gaijin), и особенно любого гражданина Великобритании, в горячую воду, поскольку в предупреждении говорится, что несанкционированное хранение защищенного документа является правонарушением “.

Возможно, самая лучшая деталь заключается в том, что ранее другое средство массовой информации отметило, что «в последний раз, когда такой документ, который якобы был« несекретным », фактически был предоставлен, он все еще был засекречен, и было подчеркнуто, что он никогда не должен был распространяться». Что значит Это происходит не в первый раз.