Американская баскетболистка Бритни Гринер предстала перед судом в пятницу, спустя 4,5 месяца после того, как ее арестовали за хранение масла каннабиса, когда она возвращалась играть за российскую команду, по делу, которое разгорелось на фоне напряженных отношений между Россией и Россией. Вашингтон.

Первоначальное судебное слушание, которое было отложено до 7 июля, стало самым большим публичным взаимодействием между Грейнером и журналистами со времен Phoenix Mercury Center. Двукратный олимпийский чемпион был задержан в феврале в московском международном аэропорту Шереметьево.

31-летнюю Гринер доставили в зал суда в пригороде Химок столицы в наручниках, с бутылкой с водой и чем-то вроде журнала, на ней была футболка Джими Хендрикса.

Полиция сообщила, что при задержании в аэропорту она несла пакеты с маслом каннабиса. Вам может грозить до 10 лет лишения свободы, если вас признают виновным в крупномасштабной перевозке наркотиков.

Государственное информационное агентство ТАСС процитировало заявление Гранер в суде, что она понимает выдвинутые против нее обвинения. Когда судья спросил ее, хочет ли она подать петицию, Гринер ответила: «На данный момент нет. Ваша честь. Позже», сообщает «Медиазона», независимый новостной сайт, известный своим обширным освещением громких судебных дел.

Менее 1% фигурантов российских уголовных дел оправдываются, и, в отличие от американских судов, оправдательные приговоры могут быть отменены.

Сторона обвинения допросила двух свидетелей: сотрудника таможни в аэропорту, выступавшего на открытом заседании, и неизвестного свидетеля на закрытом заседании. Об этом сообщает государственное информационное агентство РИА-Новости. Она добавила, что судебное разбирательство было отложено из-за отсутствия двух других свидетелей.

Александр Бойков, адвокат Грейнера, заявил вне суда, что не хочет комментировать «детали дела и обвинения», поскольку делать это преждевременно.

Бойков также сообщил РИА-Новости, что занимается спортом и гуляет в изоляторе. Российское Business FM сообщило, что Грейнер, которая иногда улыбалась репортерам, сказала, что хотела бы больше заниматься спортом и что ей трудно, потому что она не понимает по-русски. Вместе с участницей WNBA Меркьюри выступала в России за УГМК Екатеринбург.

Элизабет Радд, заместитель главы миссии посольства США в Москве, была в суде и сказала, что разговаривала с Грейнером, который «делает все, что можно ожидать в этих сложных обстоятельствах».

«Бритни Гринер была несправедливо задержана Российской Федерацией, — сказал Радд. «Практика незаконного задержания неприемлема, где бы она ни происходила, и представляет угрозу безопасности всех, кто путешествует, работает и проживает за границей».

Она сказала, что правительство Соединенных Штатов на самом высоком уровне «усердно работает, чтобы благополучно вернуть домой Бритни и всех несправедливо задержанных американских граждан».

На закрытом предварительном слушании В понедельник задержание Гренье было продлено еще на шесть месяцев, до 20 декабря.

Ее дело относится к очень низкой точке в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Грейнер был схвачен менее чем за неделю до того, как Россия ввела войска в Украину, что усугубило и без того высокую напряженность в отношениях между двумя странами. Затем Соединенные Штаты ввели радикальные санкции против Москвы, а Россия осудила Соединенные Штаты за отправку оружия на Украину.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу отрицал, что политика сыграла роль в аресте и суде над Гренье.

«Факты таковы, что известный спортсмен был арестован за хранение запрещенных препаратов, содержащих наркотические вещества», — заявил Песков журналистам. Он добавил: «В свете того, что я сказал, это не может быть политически мотивировано».

Сторонники Гринер держались в тени, надеясь на спокойное решение до мая, когда Государственный департамент реклассифицировал ее как незаконно задержанную и передал надзор за ее делом своему специальному посланнику президента по делам заложников — на практике главному переговорщику правительства США.

Жена Гринера, Шерил призвал президента Джо Байдена добиться ее освобождения, назвав ее «политической пешкой».

«Было приятно видеть ее на некоторых из этих фотографий, но это тяжело. Каждый раз это напоминание о том, что их товарищ по команде, их друг, был несправедливо заключен в тюрьму в другой стране», — сказала в понедельник тренер «Финикс Меркьюри» Ванесса Найгаард.

Сторонники Гринера поощряли обмен пленными, подобный тому, который произошел в апреле, когда ветеран морской пехоты Тревор Рид был возвращен домой в обмен на российского летчика, осужденного за незаконный оборот наркотиков.

Российские СМИ неоднократно подогревали слухи о том, что ее могут обменять на российского торговца оружием Виктора Бута по прозвищу «Торговец смертью», который отбывает 25-летний тюремный срок за сговор с целью убийства граждан США и оказание помощи террористической организации.

Россия годами агитировала за освобождение Бута. Но большое расхождение между делом Гринера, связанным с предполагаемым владением картриджами для электронных сигарет, содержащими масло каннабиса, и глобальными сделками Бута со смертоносным оружием может сделать такой компромисс неприятным для Соединенных Штатов.

Другие предположили, что его могут обменять на Пола Уилана. бывший директор морской пехоты и службы безопасности, отбывающий 16-летний тюремный срок за шпионаж, который Соединенные Штаты неоднократно называли режимом.

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Эндрю Кеттелл внес свой вклад из Нью-Йорка.