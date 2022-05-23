Игры для PS1 на PS5 и PS4 имеют ЭЛТ-фильтр и многое другое.

Будем честными, когда ходили слухи, что Sony переносит игры с PS1 на PS5 и PS4 в рамках PS Плюс Премиум, мы не поверили. Затем, Когда это было подтверждено, мы ожидали абсолютного минимума. Так что вся заслуга на самом деле принадлежит японскому гиганту. Превосходить Наши прогнозы: перемотка, сжатие и Даже некоторые призы были включены. и сейчас Игры начинают появляться в АзииУ нас есть более подробная информация.

Как и в большинстве современных эмуляторов, в играх для PS1 будет множество вариантов просмотра. Это включает в себя возможность играть в родном разрешении, 4:3 вместо 16:9, и даже растягиваться, если я ошибаюсь. Вы также можете применить три фильтра, в том числе «По умолчанию», «Классический ретро» (который на самом деле является ЭЛТ) и «Современный». Мы не совсем уверены, что делает последний вариант, но вот несколько сравнений из Странный мир: Oddysee Эйбакак загружено СломанныйСвифти к Сбросить время:

сокращение

ретро классика

современное

В целом, мы очень довольны разнообразием доступных здесь опций — похоже, что Sony проделала достойную работу. Как указано на нашем сайте Скриншоты из Ridge Racer 2 История, нам еще нужно быть увиденным Эти игры делают какие-то однозначные выводы, но пока все выглядит довольно хорошо.