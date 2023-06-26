Иена показывает лучшие результаты, так как официальные лица выражают обеспокоенность по поводу слабости валюты; Клетчатый рубль

ЛОНДОН (Рейтер) — Иена выросла в понедельник, хотя и недалеко от самого низкого уровня более чем за семь месяцев, после того, как официальный представитель Японии заявил, что не исключает никаких вариантов адекватной реакции на чрезмерные колебания валюты.

В последние недели японская валюта находилась под давлением на фоне резкого контраста между сверхнизкими процентными ставками Банка Японии (BOJ) и центральными банками других стран, которые резко повысили ставки.

Иена выросла на 0,33% до 143,23 доллара за доллар к 12:10 по Гринвичу после того, как главный валютный дипломат Японии, заместитель министра финансов по международным делам Масато Канда усилил предупреждения о том, что недавнее ослабление иены было «стремительным и односторонним».

«Сильное словесное вмешательство привело к росту иены в течение сессии», — сказал Шон Осборн, старший валютный аналитик Scotiabank в Торонто.

В других странах российский рубль немного компенсировал свои потери, упав до 15-месячного минимума по отношению к доллару после драматических выходных в России, когда восстание хорошо вооруженных наемников было прервано.

Рубль вырос на 0,35% до 84,39 после достижения 87,23 на предыдущих торгах, самой слабой точки с конца марта 2022 года.

Торговцы внимательно следят за развитием событий в России после того, как наемники группы Вагнера ушли из Ростова на юге России в рамках сделки, которая остановила их быстрое продвижение на Москву, но вызвала вопросы о власти президента Владимира Путина.

«Вооруженное восстание в России… хотя оно и было прервано, обнажает опасность российской нестабильности изнутри», — сказал Вишну Варатан, глава отдела экономики и стратегии Mizuho Bank.

Он добавил: «Рискованные активы в целом могут оказаться не в лучшем состоянии, особенно если вновь возникнут геополитические риски».

Индекс доллара также нашел некоторую поддержку в качестве убежища на фоне сохраняющихся опасений, что затянувшиеся циклы ужесточения денежно-кредитной политики со стороны крупных центральных банков еще больше повредят глобальным экономическим перспективам.

Индекс доллара США упал на 0,09% до 102,66 после роста более чем на 0,5% на прошлой неделе, впервые почти за месяц.

Евро вырос на 0,2% по отношению к доллару до 1,0915 доллара, так как трейдеры ожидают выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард на форуме ЕЦБ 2023 года по центральным банкам.

Опрос показал, что в июне деловые настроения в Германии ухудшились второй месяц подряд, что указывает на то, что крупнейшей экономике Европы предстоит тяжелая битва, чтобы избавиться от рецессии.

Это добавлено к данным, опубликованным в пятницу, которые показывают, что рост бизнеса в еврозоне практически остановился в июне на фоне дальнейшего замедления производственной активности и медленного расширения доминирующей в еврозоне отрасли услуг.

Фунт стерлингов почти не изменился, упав на 0,01% до 1,2715 доллара после падения на 0,8% на прошлой неделе после масштабного повышения процентной ставки на 50 базисных пунктов Банком Англии, что вызвало опасения по поводу британской рецессии.

Данные Индекса менеджеров по закупкам (PMI), опубликованные в пятницу, показали, что в этом месяце экономика Великобритании демонстрирует признаки замедления, но инфляционное давление остается высоким.

Деловая активность в США в июне упала до трехмесячного минимума, а спад в производственном секторе усилился, хотя в целом во втором квартале экономический рост значительно ускорился.

В Азии Китай вернулся в понедельник после отпуска, оставив рынки в напряжении из-за дальнейших мер поддержки со стороны Пекина, чтобы подстегнуть неустойчивое восстановление экономики страны.

Местный юань упал на 0,7 процента до 7,2325 за доллар после достижения семимесячного минимума по отношению к доллару.

Турецкая лира упала до рекордно низкого уровня после того, как центральный банк предпринял шаги по оптимизации своей макропруденциальной базы после резкого повышения процентных ставок на прошлой неделе.

Лира упала на 2,7% до 25,96 по отношению к доллару.

(Репортаж Джойс Алвес в Лондоне; дополнительный репортаж Рэя Вея в Сингапуре; редактирование Эмилии Ситхоул Матарис и Алекса Ричардсона.

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