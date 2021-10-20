Иероним Легон и сила веры | Национальный католический регистр

Комментарий: Вера великих людей, таких как Легон, – это не то, чем они обладают, а то, чем они владеют.

Мы живем в мире, в котором доминируют наука и технологии. Отсюда искушение поверить в то, что вера становится все более излишней, поскольку наука продолжает отодвигать завесу невежества. Августиновская идея о том, что вера предшествует пониманию (Я верю, чтобы понять), поэтому выглядит старым. Вера подчиняется научному знанию, как тьма сдается утреннему солнцу.

Но в том-то и дело, что наука зависит от веры. Науки не было бы, если бы ученые не верили в рациональность мира, который они пытались объяснить. Для Эйнштейна самое непонятное – это то, что мир можно понять. Наука не может начать объяснять, почему Вселенная настолько открыта для научного понимания.

Норберт Винер, «отец кибернетики», наставляет коллег-ученых верить, что Вселенная – это работа Бога. Он считает, что «наука – это образ жизни, который может процветать только тогда, когда человек свободен верить». Натаниэль Хоторн выразил это поэтически, когда сказал: «Христианская вера – это великий собор с окнами с божественными изображениями. Стоя снаружи, вы не можете увидеть никакой славы, вы не можете представить себе никакой славы, но, стоя в каждом луче света, вы обнаруживаете гармонию невыразимого. шедевры. ». Более лаконично английский поэт Джон Драйден XVIII века писал: «Разум не видел, чтобы вера превратилась в жизнь».

Другой блестящий ученый, достаточно рациональный, чтобы понимать ценность веры, Джером Лежен (1926–1994) был генетиком мирового класса (обнаружив, что синдром Дауна был вызван дублированием хромосомы 21) и человеком глубокой веры. В результате своего открытия он стал стойким противником пренатальной диагностики и выкидыша, который неизменно является следствием таких диагнозов из мировоззрения культуры смерти.

Как показывает его реакция на его научные достижения, вера была для Лежена в первую очередь. Это было действительно примечательно. Его научные познания были вторыми. Внимательно выслушав выступление Легона в защиту жизни, кардинал Джон О’Коннор из Нью-Йорка заметил, что вера этого выдающегося генетика «возвышается над результатами его тщательного исследования, как башня. В каждом его слове и тоне голоса. мы понимаем, что он отказывается взять на себя власть авторитета, «принадлежащую только Богу … Несомненно, что нас впечатляет, так это дух веры, исходящий из всех его мыслей и слов. Какой дар Церкви и всему обществу! »Наука достойна восхищения, но еще более замечательна вера, которая возвышается над наукой, не противореча ей. В январе этого года Папа Франциск объявил покойного Лежена «Достопочтенным».

Заслуживающий внимания и прекрасный пример веры Легона явился тем, что Папа Иоанн Павел II пригласил его поехать в Москву и проконсультироваться с Генеральным секретарем Советского Союза Леонидом Брежневым по важному моральному вопросу, затронувшему весь мир. Это было во время холодной войны, и страх перед ядерной войной серьезно беспокоил всех. Легон полностью осознавал важность встречи и осознавал, насколько успешной она была в руках Бога.

Лежен прибыл в аэропорт Руасси в Париже. Прежде чем проходить через контрольно-пропускные пункты, поищите телефонную будку, чтобы сделать очень важный звонок. Это было приглашение в монастырь кармелитов.

“Это профессор Джером Легон. Могу я поговорить с вашим начальником?” – спросила монахиня, ответившая на звонок.

Прошло несколько секунд, прежде чем он услышал ясный голос, говорящий ему: «Доброе утро, профессор».

«Доброе утро, преподобная мать», – ответил Лежен. Я в аэропорту, собираюсь вылететь в Москву, чтобы встретить Брежнева по просьбе Святейшего Отца. Могу я отметить этот трудный визит в ваших молитвах и молитвах всего вашего сообщества? ”

«Конечно», – ответила главная мать, заверив его в молитвах общины. «Да пойдет с тобой Бог».

Легон обращался с этой просьбой много раз прежде, когда он попадал в затруднительную ситуацию. Он повесил трубку, уверенный, что его поездка и встреча с президентом России в руках божьих. Смиренный человек понимает, что Бог должен быть ему помощником. Когда мы совершенно одни, мы мало что можем сделать в критических ситуациях. Как сказал Христос: «Без Меня вы ничего не можете сделать» (Иоанна 15: 5).

На встрече Лежен сказал, говоря об угрозе ядерной войны: «Мы, ученые, знаем, что впервые человечество столкнулось с тем фактом, что его выживание зависит от принятия всеми странами мира моральных заповедей, которые превзойти все системы и все спекуляции “. Сама наука может разрушить мир. Нам нужны моральные принципы, выходящие за рамки науки.

Брежнев подчеркнул необычность их встречи и заявил, что это был первый раз, когда он принимал посланников (Легона и итальянского химика Марини Петулло) от главы католической церкви. Подчеркнув правдоподобность наблюдений Лежена, он ответил: «Не исключено, что это относится к трудным и опасным временам, которые переживает человечество».

В конце их часовой встречи генеральный секретарь России выразил свое глубокое уважение к этому шагу, предпринятому Ватиканом, и признал, что существует «серьезное моральное и политическое препятствие на пути к развязыванию мировой войны». Затем, к удивлению всех присутствующих, Брежнев объявил этот день его днем ​​рождения и сказал Джерому: «Слава богу и моему доктору, я в порядке», – от этого слова переводчик взорвался.

Науке нужна вера – и мы тоже – для того, чтобы получить хоть какое-то представление о нашем законном месте в великой схеме вещей. Вера таких великих людей, как Иероним Легон, не столько у них, сколько у них. Когда Лежен попросил монахинь-кармелиток помолиться за его встречу с мировым лидером, он приготовился получить руководство от Бога. Его вера позволила ему подняться над мимолетными волнами разочарования и разочарования.