Извержение вулкана Ла-Пальма сегодня: эвакуация, возможное цунами и текущие обновления

“Мы все еще в центре этого …”

Река горячей красной лавы, текущая с вулкана Кумбре Вьеха на острове Ла-Пальма в Испании, конденсировалась весь понедельник. После того, как северная сторона кратера рухнула прошлой ночью. Это вызвало громкие взрывы, но власти исключили дальнейшую эвакуацию.

Несмотря на повышенную активность, Кажется, что лава движется по тому же пути, что и предыдущие потоки. Избегайте районов, которых до сих пор избегали, сказал региональный президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес.

“Нам пришлось заказать отключение из-за плохого качества воздуха.«Но мы не планируем эвакуировать больше людей», – сказал он в интервью TVE в понедельник утром.

Торрес сказал, что вулкан почти извергся В три раза больше материала было выброшено во время последнего крупного извержения острова в 1971 году., в четверть времени.

Он добавил, что его администрация намерена Покупка около 300 домов для тех, кто потерял свои дома Они сказали, что еще слишком рано говорить о размере общего ущерба.

“Мы все еще в центре этого … Если лава продолжит появляться в том же количестве, что и прошлой ночью, урон будет больше,– сказал Торрес.

С момента начала извержения 19 сентября было разрушено около 1000 зданий, а 6000 человек были эвакуированы.Большинство из них – из городов Эль-Пасо и Лос-Льянос-де-Арридан, двух основных населенных пунктов на острове с населением 83 000 человек.

(Фото JORGE GUERRERO / AFP)