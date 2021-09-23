Извержение вулкана Ла-Пальма сегодня: эвакуация, возможное цунами и текущие обновления

Облако пепла Ла Пальма распространилось на восток

Струи горячей красной лавы взорвались высоко в небе над Ла-Пальма в четверг утром Токсичный пепел вулкана Кумбре Вьеха покрыл окрестности Власти искали убежища для тысяч людей, которые были вынуждены бежать.

на пятый день Лава, стекающая со склонов вулкана, затопила дома, школы и банановые плантации, хотя и медленнее, чем в предыдущие дни.

«Каждое воскресенье, которое начиналось как нечто необычное, на что было приятно смотреть, на следующий день превратилось в трагедию», – сказала Нэнси Ферреро, владелица местного ювелирного магазина. “У меня там много друзей, семьи потеряли все. Наши сердца разбиты. “

Стены из черной лавы с воскресенья медленно продвигались на запад, сжигая все на своем пути.

с более чем 200 домов были разрушены, и тысячи не смогли вернуться в свои домаРегиональное правительство Канарских островов заявило, что купит два жилищных проекта с 73 объектами для бездомных. Испанские банки совместно объявили, что будут предлагать свободные дома в качестве временного убежища.

По оценкам Property Gate Idealista, вулкан уже разрушен Недвижимость на сумму около 87 миллионов евро (102 миллиона долларов).

Вулканологи заявили, что газы от извержения вулкана не вредны для здоровья. Но шлейф густого облака теперь простирается примерно на 4,2 километра (2,6 мили) в воздух, что вызывает проблемы с видимостью для полетов. Аэропорт все еще открыт, но власти приказали пилотам держаться подальше с места взрыва.

Ожидается, что преобладающие ветры подтолкнут облако к востоку в ближайшие часы. над остальной частью Канарского архипелага, Пиренейского полуострова и Средиземного моря, согласно данным Службы мониторинга атмосферы Коперника Европейского союза.

Фото: Reuters / Начо Досси