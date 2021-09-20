Извержение вулкана на Канарских островах повлекло за собой массовую эвакуацию

По его словам, извержение вулкана на испанском острове Ла-Пальма заставило местные власти эвакуировать тысячи людей, но сообщений о травмах не поступало. Нью Йорк Таймс.

На острове, одном из испанских Канарских островов у побережья Африки, проживает около 85 000 человек. Это было первое извержение вулкана на острове за 50 лет.

Власти планировали эвакуировать от 5000 до 10000 человек, проживающих в деревнях на окраине национального парка Ла-Кумбре-Вьеха, поскольку пепел и лава от извержения представляют угрозу для их безопасности.

На видео, размещенных в социальных сетях, были запечатлены дома, окруженные лавой, и клубы густого дыма, поднимающиеся в небо.

Отчет об извержении вулкана на Канарских островах: https://t.co/1ocxlUevw3 – Мэтью Беннетт (@matthewbennett) 19 сентября 2021 г.

Остров находился в состоянии боевой готовности перед извержением вулкана, так как в предыдущие дни в этом районе произошло несколько землетрясений, самое крупное из которых зарегистрировало 4,2 балла по шкале Рихтера. По данным CNN.

Жители острова, нуждающиеся в эвакуационной помощи, в том числе инвалиды, были заблаговременно удалены из района до взрыва. Пешеходные маршруты вокруг вулкана также закрыты в качестве меры предосторожности.

«Мы призываем людей быть очень осторожными и держаться подальше от зоны извержения, чтобы избежать ненужных рисков», – заявило местное правительство в Twitter в воскресенье. «Точно так же очень важно содержать дороги в чистоте, чтобы наши дикие клиенты могли ими пользоваться».

Премьер-министр Испании Педро Санчес, как сообщается, отложил свою поездку в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, решив вместо этого посетить Ла-Пальму после взрыва.

«В настоящее время я направляюсь на Канарские острова из-за развития сейсмических данных, чтобы внимательно изучить ситуацию на Ла-Пальме и согласовать задействованные средства и протоколы», – написал Санчес в воскресенье в Твиттере.