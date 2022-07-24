Извержение вулкана Сакурадзима, запад Японии

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Вулкан на западе Японии извергся в воскресенье вечером, выбросив в небо большие столбы черного дыма и разбросав валуны. Вулкан под названием Сакурадзима расположен на юго-западе острова Кюсю, примерно в 600 милях от Токио. Это один из самых активных вулканов Японии. Японское метеорологическое агентство повысило статус вулканической опасности с уровня 3 до уровня 5 — самый высокий уровень опасности, который до этого наблюдался только один раз в 2015 году для другого вулкана, сообщает Japan Times.

Основываясь на анализе данных, включая сейсмическую активность и движения земной коры, агентство позже заявило, что крупномасштабное извержение в Сакурадзиме не неизбежно.

По данным метеорологического агентства, вулкан извергся в воскресенье около 20:05 по местному времени. На видео извержения видно, как из вулкана вытекает ярко-оранжевая лава. Агентство Запрошено Остерегайтесь потоков лавы — Горячая движущаяся смесь камня, газа и пепла Примерно в 1,2 км от участка.

В местных сообщениях упоминается падение вулканических камней. До 1,5 миль С места вулкана в некоторых близлежащих районах рекомендовано эвакуироваться. Большая часть города Кагосима отделена от вулкана заливом.

Немедленных сообщений о повреждениях или травмах не поступало.