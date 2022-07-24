Извержение вулкана Сакурадзима, запад Японии

Основываясь на анализе данных, включая сейсмическую активность и движения земной коры, агентство позже заявило, что крупномасштабное извержение в Сакурадзиме не неизбежно.
По данным метеорологического агентства, вулкан извергся в воскресенье около 20:05 по местному времени. На видео извержения видно, как из вулкана вытекает ярко-оранжевая лава. Агентство Запрошено Остерегайтесь потоков лавы — Горячая движущаяся смесь камня, газа и пепла Примерно в 1,2 км от участка.
В местных сообщениях упоминается падение вулканических камней. До 1,5 миль С места вулкана в некоторых близлежащих районах рекомендовано эвакуироваться. Большая часть города Кагосима отделена от вулкана заливом.
Немедленных сообщений о повреждениях или травмах не поступало.
Ядерные регуляторы объявили, что на АЭС Сендай, расположенной примерно в 31 миле от вулкана, не было нарушений, сообщает Reuters.
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