Извержение вулкана Сент-Винсент: что мы знаем о карибской катастрофе

Вулкан Ла Суфриер на карибском острове Сент-Винсент начал серию взрывных извержений 9 апреля, выбросив облака горячего пепла на 20 000 футов в воздух, затопив большую часть острова пеплом и вызвав отключение воды и электричества.

Последнее и самое крупное извержение вулкана на сегодняшний день произошло в понедельник, 12 апреля, когда вулкан послал смертоносные облака горячего газа, пепла и камней в предгорья гор, по словам Ричарда Робертсона, профессора геологии Университета Калифорнии. Вест-Индия для сейсмических исследований. центр.

«Я подозреваю, что здания и сооружения на горе были разрушены, повреждены и раздроблены», – сказал Робертсон в онлайн-интервью премьер-министру Сент-Винсента Ральфу Гонсалвешу. «Я вздрагиваю, когда думаю о любых живых существах на этой горе. Потому что все, что там было, человек, животное, что угодно … исчезло».

Пока сообщений о погибших или раненых не поступало. Около 16000 жителей вблизи вулкана были эвакуированы за день до начала извержения, так как ученые все больше беспокоились об усилении активности вулкана, в результате которого во время сильного извержения в 1902 году погибло около 1600 человек. Неизвестное количество жителей отказалось их переселить. , по словам официальных лиц острова.

Извержения вулкана составляют 3864 фута. Это может длиться дни или недели, По данным Центра исследования землетрясений UWI.