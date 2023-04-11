Извержение российского вулкана выбросило пепел на высоту 65 000 футов

Один из самых активных вулканов России извергся, выбросив в небо пепел на высоту более 60 000 футов. Российский вулкан Шивлуч, расположенный на полуострове Камчатка, извергся 11 апреля 2023 года. Извержение было снято на видео и опубликовано в Facebook. Твиттер-аккаунт российского правительства.

По данным Геофизической службы РАН, извержение началось около полуночи. Извержение, которое подняло пепел в небо, по сообщениям, распространилось более чем на 300 миль к северо-западу и даже охватило несколько деревень.

Согласно отчетам российского правительства, в результате извержения пепла было выброшено на территорию площадью более 42 000 квадратных миль. Пострадал ли кто-нибудь в результате извержения, неизвестно. Однако новостей о возможных травмах и жертвах было мало.

Джаббар # Размышления Камчатский вулкан в России перешел в режим полного извержения — выбросы вулканического пепла достигли 20 км, прямо в стратосферу. #происходит сейчас Отличное видео облака пепла, чтобы напомнить нам о красоте и силе природы 👇 pic.twitter.com/eQ6TNgfLR1 — Россия 🇷🇺 (Россия) 10 апреля 2023 г.

Первые сообщения о сейсмической активности вулкана Шивелуч поступили около 00:54 по местному времени на Камчатке. Спустя более 15 часов деятельность все еще продолжается. Лава, вытекшая в результате взрыва, растопила снег в этом районе, в результате чего вдоль близлежащего шоссе образовалась грязь.

По мнению ряда ученых, последнее извержение вулкана в России вызвало самые глубокие последствия за более чем 60 лет. Жителям пострадавшего района было рекомендовано оставаться дома, а воздух вокруг зоны извержения был закрыт для воздушного движения, чтобы предотвратить любые возможные аварии.

Но этот русский вулкан — лишь один из примерно 30 вулканов, обнаруженных на полуострове Камчатка, простирающемся до Тихого океана. Это очаг геотермальной активности, а сам вулкан Шивлуч в настоящее время является одним из самых активных вулканов России. Мы надеемся, что все в пострадавшем районе смогут оставаться в безопасности.

Извержения вулканов могут быть разрушительными, и хотя ученые придумали хорошие способы их мониторинга и обнаружения, когда они происходят, все еще существуют опасения по поводу возможности пробуждения спящих вулканов из-за мощного извержения, которое может сровнять с землей целые города и деревни.