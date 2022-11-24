Известная российская певица призывает назвать ее «иностранным агентом»

ФАЙЛ — Президент России Владимир Путин (слева) и российская поп-певица Алла Пугачева позируют для фото во время церемонии награждения в Московском Кремле в Москве, Россия, понедельник, 22 декабря 2014 г. Популярная российская певица Алла Пугачева, популярная с эпохи Советского Союза, говорит, что хочет быть включенной в список иностранных агентов России в знак солидарности со своим мужем, который был идентифицирован как один из них. Заявление Пугачевой в Instagram в воскресенье — это яркая пощечина видному деятелю российской власти, которая в последние годы расправляется с инакомыслием. (Алексей Дружинин, Sputnik, Кремлевский бассейн, фото через AP, файл) ФАЙЛ — Президент России Владимир Путин (слева) и российская поп-певица Алла Пугачева позируют для фото во время церемонии награждения в Московском Кремле в Москве, Россия, понедельник, 22 декабря 2014 г. Популярная российская певица Алла Пугачева, популярная с эпохи Советского Союза, говорит, что хочет быть включенной в список иностранных агентов России в знак солидарности со своим мужем, который был идентифицирован как один из них. Заявление Пугачевой в Instagram в воскресенье — это яркая пощечина видному деятелю российской власти, которая в последние годы расправляется с инакомыслием. (Алексей Дружинин, Sputnik, Кремлевский бассейн, фото через AP, файл)

Популярная с советских времен российская певица Алла Пугачева говорит, что хочет быть включенной в список иностранных клиентов России в знак солидарности со своим мужем, которого идентифицировали как одного из них.

Заявление Пугачевой в Instagram в воскресенье — это яркая пощечина видному деятелю российской власти, которая в последние годы расправляется с инакомыслием.

Муж Пугачевой, певец и телеведущий Максим Галкин, раскритиковавший введение Россией войск в Украину, был внесен Минюстом в субботу в реестр иностранных агентов якобы за осуществление политической деятельности от имени Украины и получение украинского финансирования.

Она описала Галкина как «настоящего, неподкупного патриота», который желает «положить конец гибели наших мужчин ради мнимых целей».

Российское законодательство позволяет организациям и физическим лицам, предположительно занимающимся политической деятельностью и получающим финансирование из-за рубежа, быть иностранными агентами. Этот термин несет в себе сильное уничижительное чувство и подразумевает более тщательный контроль со стороны правительства.

73-летняя Пугачева известна своим эмоциональным вокалом и яркими выступлениями. Она добилась славы в 1970-х годах и остается очень популярной на территории бывшего Советского Союза.