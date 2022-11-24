Известная российская певица призывает назвать ее «иностранным агентом»

Популярная с советских времен российская певица Алла Пугачева говорит, что хочет быть включенной в список иностранных клиентов России в знак солидарности со своим мужем, которого идентифицировали как одного из них.
Заявление Пугачевой в Instagram в воскресенье — это яркая пощечина видному деятелю российской власти, которая в последние годы расправляется с инакомыслием.
Муж Пугачевой, певец и телеведущий Максим Галкин, раскритиковавший введение Россией войск в Украину, был внесен Минюстом в субботу в реестр иностранных агентов якобы за осуществление политической деятельности от имени Украины и получение украинского финансирования.
Она описала Галкина как «настоящего, неподкупного патриота», который желает «положить конец гибели наших мужчин ради мнимых целей».
Российское законодательство позволяет организациям и физическим лицам, предположительно занимающимся политической деятельностью и получающим финансирование из-за рубежа, быть иностранными агентами. Этот термин несет в себе сильное уничижительное чувство и подразумевает более тщательный контроль со стороны правительства.
73-летняя Пугачева известна своим эмоциональным вокалом и яркими выступлениями. Она добилась славы в 1970-х годах и остается очень популярной на территории бывшего Советского Союза.
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