Муж Пугачевой, певец и телеведущий Максим Галкин, раскритиковавший введение Россией войск в Украину, в субботу был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов якобы за осуществление политической деятельности от имени Украины и получение украинского финансирования.
Она назвала Галкина «настоящим и неподкупным патриотом», который желал «покончить с тем, чтобы наши мужчины умирали за мнимые цели».
Российское законодательство позволяет организациям и физическим лицам, предположительно занимающимся политической деятельностью и получающим финансирование из-за рубежа, быть иностранными агентами. Этот термин несет в себе сильный уничижительный смысл и подразумевает более тщательный контроль со стороны правительства.
73-летняя Пугачева известна своим страстным пением и яркими выступлениями. Она добилась славы в 1970-х годах и до сих пор очень популярна на территории бывшего Советского Союза.
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