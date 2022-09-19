Известная российская певица требует, чтобы ее называли «иностранным агентом»

Известная российская певица Алла Пугачева, пользующаяся большой популярностью еще с советских времен, говорит, что хочет быть включенной в список иностранных клиентов России в знак солидарности со своим мужем, которого идентифицировали как один из них. Воскресное заявление Пугачевой в Instagram — это ощутимая пощечина со стороны видного деятеля российской власти, которая в последние годы подавляла инакомыслие.

Муж Пугачевой, певец и телеведущий Максим Галкин, раскритиковавший введение Россией войск в Украину, в субботу был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов якобы за осуществление политической деятельности от имени Украины и получение украинского финансирования.

Она назвала Галкина «настоящим и неподкупным патриотом», который желал «покончить с тем, чтобы наши мужчины умирали за мнимые цели».



Российское законодательство позволяет организациям и физическим лицам, предположительно занимающимся политической деятельностью и получающим финансирование из-за рубежа, быть иностранными агентами. Этот термин несет в себе сильный уничижительный смысл и подразумевает более тщательный контроль со стороны правительства.

73-летняя Пугачева известна своим страстным пением и яркими выступлениями. Она добилась славы в 1970-х годах и до сих пор очень популярна на территории бывшего Советского Союза.