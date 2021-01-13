Известные в России торговые марки – интеллектуальная собственность

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В России товарный знак может быть официально признан «общеизвестным» путем регистрации в Федеральном агентстве интеллектуальной собственности (Роспатент) для получения статуса. Приложения могут включать зарегистрированные товарные знаки и общеизвестные знаки, которые не зарегистрированы.

Первая известная торговая марка “” (ИЗВЕСТИЯ на кириллице) была зарегистрирована 7 апреля 2000 года, более 20 лет назад, для очень известной газеты в России. Однако регистрация этого типа товарного знака очень важна, и требуется много частных доказательств. Судя по истории этой статьи, в России всего 214 известных брендов.

Недавние примеры международных знаков, получивших статус «общеизвестных», включают:

После успешной регистрации известной торговой марки можно получить следующие преимущества:

Защита товарного знака для всех товаров и услуг независимо от перечня товаров / услуг, для которых товарный знак зарегистрирован;

Отсутствуют условия действия исключительных прав на товарный знак, поэтому продление срока действия товарного знака не требуется;

Повышенные шансы на успех в возражениях / нарушениях / отмене аналогичных знаков, поскольку вероятность путаницы не требуется для демонстрации таких действий из-за высокого уровня осведомленности о знаке среди российских потребителей.

Заявки на известные товарные знаки рассматриваются специальным комитетом в рамках административных процедур. Основным препятствием к подаче заявки является узнаваемость знака в России на дату подачи заявки.

В Роспатент необходимо предоставить следующие доказательства в поддержку заявки на товарный знак:

Материалы по широкому использованию знака в Российской Федерации. Заявитель должен предоставить: Дата, когда знак был впервые использован; География продаж товаров с использованием бирки; Объем продаж этих товаров; Способы использования тега; Среднегодовое количество потребителей продукции, отмеченной знаком; И Положение производителя на рынке в соответствующем секторе экономики и другая подобная информация.

Информация о странах, в которых марка стала широко известна.

Материал о затратах, понесенных для рекламы марки (например, годовая финансовая отчетность).

Информация о стоимости (стоимости) товарного знака по данным годовой бухгалтерской отчетности;

Результаты опроса общественного мнения, проведенного аккредитованным независимым исследовательским агентством в России, были составлены с учетом рекомендаций Роспатента.

Основной проблемой, возникающей в процессе регистрации общеизвестного товарного знака, является требование доказать, что товарный знак широко использовался для товаров / услуг, в которых он был зарегистрирован, в течение длительного периода времени. Однако, согласно разъяснениям, данным Президиумом Российского суда по интеллектуальной собственности (SIP-676/2017 – ТМ Автозаправочная станция Газпромнефти), использование ряда знаков может поддержать общеизвестный статус знака, если новые потребители будут рассматривать копирование знаков как обновленные варианты ранее известных товарных знаков. В случае смены товарного знака, когда большинство отличительных черт знака было сохранено, можно использовать полную историю использования общеизвестного знака.

Заинтересованная сторона также должна доказать, что известный случай возник в связи с коммерческой деятельностью заявителя. На практике это обычно означает, что заявитель должен продемонстрировать, что его идентификация связана с использованием знака. Иногда очень сложно доказать этот элемент из-за незнания истинного производителя товаров с общеизвестным знаком или из-за того, что иностранный заявитель выполняет свою работу через местных дистрибьюторов в России. Однако, основываясь на недавнем решении Российского суда по интеллектуальной собственности (SIP-186/2019 – TM AVITO, SIP-961/2019 – TM ROLLTON), достаточно доказательств, подтверждающих использование знака под контролем заявителя.

Согласно следующей диаграмме, количество регистраций и отказов в регистрации известных товарных знаков примерно одинаково за последние три года.

Известные бренды имеют большие преимущества перед обычными брендами с точки зрения правовой защиты и обращения. Однако высокие ограничения на количество доказательств и сложные административные процедуры регистрации делают использование известных товарных знаков дорогостоящим и нежелательным в России.

Содержание этой статьи предназначено для предоставления общего руководства по теме. В ваших обстоятельствах рекомендуется посоветоваться со специалистом.