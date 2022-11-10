Известный выживший в Мариуполе говорит, что россияне «бесчеловечны» и применяют пытки

Российские войска применяли пытки и содержали известного мариупольского врача в «нечеловеческих» условиях, рассказал Euronews один из выживших после осады главного портового города.

Юлия «Тайра» Паевская была волонтером-медиком в боях за украинский город, наиболее известным своей хроникой на камеру.

Как только началось вторжение России в Украину, я отправился на передовую, чтобы помочь раненым солдатам и мирным жителям. В беседе с Euronews во время поездки в Брюссель она вспомнила ужасы своего испытания.

«У русских нет жалости»

«Я видела, как русские шаг за шагом уничтожали город с полумиллионным населением своими авиаударами. Это было невообразимо, и это действительно были постоянные бомбардировки инфраструктуры, жилых кварталов и домов», — сказала Баевская.

«И я видел огромное количество раненых — мирных жителей — в том числе детей. У многих из них были[раненые конечности]которые пришлось ампутировать. Так что это было очень тяжело, очень тяжело. Я видел, как умирают люди, так что это было очень тяжело».

В конце концов ей удалось с помощью журналистов вывезти часы видеозаписи из осажденного города, прежде чем она была схвачена пророссийскими силами.

Но она говорит, что три месяца в русском плену потрясли ее и что это было самое тяжелое время в ее жизни.

«Это было действительно бесчеловечно из-за содержания в плену с применением пыток и специальных камер, оборудованных экипировкой для пыток людей», — вспоминает Баевская.

«Поэтому это очень важно, и я хотел бы предупредить вас о проблеме, с которой может столкнуться мир, если мы не остановим это. [the war] вместе.»

Она подчеркнула, что «у русских нет жалости. Они беспощадны. Они хотят навязать волю России всей Европе. Так мне говорили, когда я была в плену».

Сила женщин на войне на первом месте

Баевская также подчеркнула силу украинских женщин, которые все еще находятся на оккупированных территориях.

«Многие женщины находятся под давлением. Оккупанты угрожают им, даже похищая их детей и отправляя в Россию за новыми приемными родителями, несмотря на то, что их настоящие родители живы. Так что иногда женщинам приходится сотрудничать с оккупационной властью», — сказала Паевская.

Паевска добавила, что во время своего визита в Брюссель она встретила группу венгров и предупредила их, чтобы они не доверяли новостям из России.

«С венгерских соревнований возвращалась спортивная делегация, и мы слышали от них, что российская пропаганда очень сильна в Венгрии, поэтому я хотел бы сказать: слушайте меня и не верьте русским, потому что они постоянно лгут».

В заключение она сказала: «Они объясняют, что Украины не существует, и то же самое могут сказать о вашей стране, если в вашу зону войдут российские танки.