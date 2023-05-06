Автомобиль (на фото) был уничтожен бомбой (Reuters)

видный Русский Гражданин был ранен в результате взрыва заминированного автомобиля, погиб его водитель.

Захар Прилепин был доставлен в больницу после того, как его Audi Q7 загорелся в субботу в деревне в Нижегородской области, примерно в 250 милях к востоку от города. Москва.

Россия обвинила в нападении обоих Украина и Запад. Государственный следственный комитет страны расценивает взрыв как террористический акт.

Гражданин России Захар Прилепин (Reuters)

Комиссия опубликовала фотографию, на которой белая машина перевернута на трассе рядом с лесом, рядом с ней глубокая воронка и разбросаны металлические осколки.

Представитель МВД сообщил, что подозреваемый задержан. Источники в силовых структурах сообщили государственному информационному агентству ТАСС, что нашли квартиру в Подмосковье, где предположительно была собрана бомба.

Прилепин, писатель, который является откровенным героем войны России на Украине и хвастался участием в боевых действиях там, стал третьим высокопоставленным пропагандистским деятелем, на которого была наложена бомба после полномасштабного вторжения Москвы в соседнюю страну. в феврале. 2022.

Россия обвинила Украину в убийстве журналистки Дарьи Дужиной и военного блогера Владлена Татарского в ходе двух предыдущих нападений, но Киев отрицает свою причастность. Немедленных новостей из Украины о последнем инциденте не поступало.

«Правда установлена: Вашингтон и НАТО выпестовали еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим», — написала в Telegram пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

В нем говорилось, что это «прямая ответственность Соединенных Штатов и Великобритании», но не было представлено никаких доказательств в поддержку обвинения.