Известный ирландский альпинист погиб, а индиец пропал без вести в Аннапурне в Непале | Новости

Ноэль Ханна погиб, возвращаясь с вершины, а индийский альпинист Анураг Малу упал в расщелину на той же горе.

Организатор экспедиции сообщил, что известный ирландский альпинист погиб, а индиец пропал без вести после того, как упал в расщелину в двух разных авариях на горе Аннапурна, 10-й по высоте горе в мире.

Индийский альпинист Анураг Маллу, 34 года, упал в расселину на той же горе в понедельник, сообщил во вторник Танешвар Джораджай из Катманду Seven Summit Treks. Поиски его продолжаются.

Другой индийский альпинист, Балджит Каур, заболел во время спуска с вершины высотой 8 091 метр (26 545 футов), но чудом выжил, проведя ночь в суровых условиях на горе.

Джураджаи сообщил, что 56-летний ирландский альпинист Ноэль Ханна скончался в понедельник, возвращаясь с вершины. Причина смерти сразу не стала известна.

Сегодня очень грустный день. Ноэль Ханна, величайший альпинист-высотник Ирландии, прошел Аннапурну. Он научил меня многому, что я всегда буду брать с собой в горы. Он был терпелив, весел и полностью помешан на своей жене Линн и их собаках. Я не верю этому. pic.twitter.com/2ssgRsnICL — Бонита (bonitanorris) 18 апреля 2023 г.

Гураджаи сказал, что его тело спустили с горы и доставили в столицу Катманду.

Ханна поднималась на Эверест 10 раз и покорила самую высокую точку на всех семи континентах.

В 2006 году он поднялся на самую высокую вершину мира, а затем проехал на велосипеде из базового лагеря Route to Sea в восточной Индии и прибыл в Бенгальский залив после двухнедельного веломарафонского велопробега.

Аннапурна, десятая по высоте гора в мире, подвержена сходу лавин, технически сложна и имеет более высокий уровень смертности, чем гора Эверест.

28-летняя Каур добралась до вершины в понедельник, но вымоталась и заболела по пути вниз, потому что не использовала дополнительный кислород в баллонах, сказал Пасанг Шерпа из Pioneer Adventure, который снарядил экспедицию и организовал спасательные работы.

Он сказал, что Каур провела ночь на горе, прежде чем смогла установить контакт и была спасена вертолетом.

Ее доставили в больницу в Катманду, где с помощью медсестры ее провели из машины скорой помощи в здание больницы.

Знаменитый весенний альпинистский сезон только начался в Гималаях Непала, и сотни альпинистов начинают восхождение на самые высокие вершины.

Трое проводников-шерпов пропали без вести с прошлой недели, когда они упали в расщелину в коварной части горы Эверест над базовым лагерем на самой высокой горе в мире.

Глубина разлома оценивается примерно в 50 метров (160 футов).

Трио пересекало коварный ледопад Кхумбу в прошлую среду в рамках миссии по снабжению, когда упала глыба льда и унесла их в глубокую расщелину.

Непал является домом для восьми из 10 самых высоких вершин мира и приветствует сотни искателей приключений каждый весенний сезон скалолазания, когда температура теплая, а ветер обычно тихий.

В этом сезоне правительство выдало более 700 разрешений на восхождение на различные гималайские горы, в том числе 319 разрешений на восхождение на Эверест.