Известный украинский медик описывает «ад» российских семей | Новости, спорт, вакансии

Киев, Украина (AFP) – У давно находившегося в плену украинского фельдшера сняли очки, а лицо проходившего мимо россиянина расплылось. Юлия Баевская знала только, что ее жизнь променяли на него, и что она оставила 21 женщину в маленькой камере три на шесть метров (10 на 20 футов), которую они делили на то, что им казалось вечностью. Ее радость и облегчение сдерживались ощущением, что она оставила их на произвол судьбы. Перед арестом Баевская, известная на всю Украину как Тайра, записала более 256 ГБ душераздирающих видео с нательной камеры, демонстрирующих усилия ее команды по спасению раненых в осажденном Мариуполе. У меня есть кадры репортеров Ассошиэйтед Пресс, последней интернациональной команды в Мариуполе, на небольшой карточке данных. Журналисты покинули город 15 марта с картой, засунутой в тампон, и пронесли ее через 15 российских блокпостов. На следующий день Тиру захватили пророссийские силы. Прошло три месяца, прежде чем она появилась 17 июня, тощая и измученная, ее спортивное тело стало легче более чем на 10 килограммов (22 фунта) из-за недостатка питания и активности. Она сказала, что сообщение AP, показывающее ее интерес как к российским, так и к украинским солдатам, а также гражданским лицам в Мариуполе, имело решающее значение для ее освобождения. Она тщательно подбирала слова, когда говорила о дне своего захвата, и более осторожно говорила о тюремном заключении, опасаясь подвергнуть опасности оставшихся там украинцев. Но она недвусмысленно говорит о влиянии видео, опубликованного Associated Press.

«У меня закончилась эта флешка, и спасибо» Она рассказала команде Associated Press в Киеве, в которую входили журналисты из Мариуполя. «Благодаря вам я могу покинуть этот ад. Спасибо всем, кто участвовал в обмене».

Она все еще чувствует себя виноватой перед теми, кого оставила позади, и сказала, что сделает все возможное, чтобы помочь им освободиться.

«Это все, о чем я могу думать», Она сказала. «Каждый раз, когда я выпиваю чашку кофе или закуриваю сигарету, у меня болит совесть, потому что они не могут».

53-летняя Тайра — одна из тысяч украинцев, предположительно захваченных российскими войсками. Мэр Мариуполя недавно заявил, что только из его города 10 тысяч человек пропали либо в плену, либо при попытке к бегству. Женевские конвенции предусматривают защиту врачей как от военных, так и от гражданских лиц. «При любых обстоятельствах».

Тайра — раздутая фигура в Украине, известная своим полевым медицинским персоналом, обучающимся на работе, и мгновенно узнаваемая по копне ее светлых волос и татуировкам, окружающим ее руки. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о ее освобождении. Несмотря на похудение и все, что она пережила, она по-прежнему жива. Она постоянно курит, закуривает одну сигарету за другой, словно пытаясь наверстать упущенное за три месяца. Она говорит тихо, без злобы, и ее частые улыбки глубоко освещают ее лицо в ее карих глазах. Военный врач, получившая травмы спины и бедра задолго до российского вторжения, Тайра также является членом украинской команды Invictus Games. Она планировала в апреле соревноваться в стрельбе и плавании, и ее 19-летняя дочь была допущена к соревнованиям вместо нее. В 2021 году Тайра получила нательную камеру для съемок документального сериала Netflix о вдохновляющих персонажах, созданных британским принцем Гарри, основавшим Invictus Games. Но когда в феврале вторглись российские войска, объектив был направлен на сцены войны. Камера была включена, когда я вмешался, чтобы оказать помощь раненому русскому солдату, которому я позвонил. «Солнечный свет,» Как и почти все, кто входит в ее жизнь. В нем рассказывается о смерти мальчика и успешных попытках спасти его сестру, которая сейчас является одной из многих мариупольских сирот. В тот день она рухнула на стену и заплакала.



Просматривая видео, она сказала, что это была редкая потеря контроля.

Если бы я все время плакала, у меня не было бы времени заниматься ранеными. Так что во время войны, конечно, стало немного тяжелее». Она сказала. «Мне не следовало показывать, что я разваливаюсь… Мы можем горевать позже».

Она сказала, что дети были не первыми и не последними, кто лечил ее. Но они были частью большей потери для Украины.

«Сердце кровью обливается, когда я думаю об этом, когда вспоминаю, как погиб город. Он умер как человек — это было больно», Она сказала. «Как будто кто-то умирает, и вы ничем не можете помочь, точно так же».

За несколько часов до того, как Тайра была захвачена, российская авиация нанесла удары по Мариупольскому театру, главному укрытию города от бомб. Сотни погибли. В тот же день удар был нанесен еще одному бомбоубежищу «Бассейн Нептуна». Тайра собрала группу из 20 человек, спрятавшихся в подвале больницы, в основном детей, в желтый микроавтобус, чтобы увезти их из Мариуполя. Центр города был на грани падения, и все дороги, ведущие к нему, были перекрыты российскими блокпостами. Вот когда русские увидели ее.

«Меня узнали. Ушли, позвонили и вернулись», Она сказала. — Насколько я могу судить, у них уже есть план.

Она думает, что дети добрались до безопасного места. Она избегает раскрывать подробности того дня по причинам, которые, по ее словам, она не может полностью объяснить. Но пять дней спустя она появилась в одном из российских выпусков новостей, в котором было объявлено о ее аресте и обвинении в попытке переодеться бегством из города. На видео Тайра выглядит вялой, а ее лицо покрыто синяками. Когда она читала подготовленное для нее заявление, голос за кадром высмеял ее как нацистку. Она добавила, что заключенные в пенитенциарной системе подвергаются такой же пропаганде. Они узнали, что Украина пала, что парламент и правительство распущены, что город Киев находится под контролем России и что все в правительстве бежали.

И многие стали в это верить. Вы видели, как это происходит под воздействием рекламы? Люди начинают отчаиваться». — сказала Тайра. «Я не поверил этому, потому что знаю, что глупо верить врагу».

Ежедневно их заставляли петь гимн России – дважды, трижды, иногда 20 или 30 раз, если охранникам не нравилось их поведение. Теперь она еще больше ненавидит Государственный гимн, но говорит о нем с юмором и вызовом.

«Я нашел в этом плюс, потому что всегда хотел научиться петь, и вдруг у меня появилось время и причина для практики», Она сказала. «И оказывается, я умею петь».

Ее тюремщики в подконтрольной России Донецкой области заставляли ее признаться в убийстве мужчин, женщин и детей. Затем начались обвинения в торговле органами, которые она нашла оскорбительными в своей абсурдности.

«Приказы, конфискованные на поле боя. Вы хоть представляете, насколько сложна эта операция?» — спросил я, отклоняя претензию краткой ненормативной лексикой. «Он изобрел, огромная выдумка».

Она ничего не признавала.

«Я ужасно упрямый по натуре. Если меня обвинят в том, чего я не делал, я ни в чем не признаюсь. Вы можете меня расстрелять, но я не признаюсь» Она сказала.



После бесчисленных и повторяющихся недель гниения, прерываемая только несоленой кашей с салом, пакетиками восстановленного пюре, щами и рыбными консервами, Тайра очутилась в камере три на шесть метров (10 х 20 футов) с 21 другая женщина, 10 кроваток и очень мало других женщин. Они содержались в тюрьме строгого режима без суда и следствия. Она не стала вдаваться в подробности того, как с ними обращались, но сказала, что у них нет информации о своих семьях, нет зубных щеток и мало возможностей помыться. Ее здоровье начало подводить.

«Мне уже не 20 лет, и это тело может принять меньше, чем раньше», — сказала она грустно. «Лечение было очень тяжелым, очень суровым… Мы с женщинами были истощены».

Александра Матвейчук, глава Украинского центра гражданских свобод, сказала, что опыт Тайры согласуется с неоднократными нарушениями Россией международного гуманитарного права в отношении того, как обращаться с задержанными гражданскими лицами и военнопленными.

До масштабного вторжения Россия пыталась скрыть это нарушение. Они пытались сделать вид, что не причастны к этому нарушению». Она сказала. «Теперь России все равно».

Однажды к ней подошел один из тюремщиков и сказал, что видел видео, на котором она издевается над русским солдатом. Она знала, что это невозможно, и требовала посмотреть видео, но получила отказ. Теперь, глядя на свою фотографию, нежно заворачивающую в одеяло русского солдата, она понимает, что это была очередная ложь.

«Вот видео, вот оно. Я действительно так со всеми обращалась, привезли, мы их стабилизировали, мы сделали все необходимое», Она сказала. В другой момент ближе к концу ее заточения кто-то вывел ее, как я полагал, на еще один бессмысленный допрос. Вместо нее была камера.

«Меня попросили записать видео о том, что я в порядке, еда в порядке, условия в порядке», Она сказала. Она добавила, что это ложь, но она не видит в этой лжи никакого вреда. «После этого видео мне сказали, может быть, тебя обменяют».

Затем она вернулась в свою камеру, чтобы ждать. Она мечтала свободно ходить и это настоящее чувство. Но она старалась не питать слишком больших надежд, чтобы не быть раздавленной, если это не произойдет. Прошло еще время, пока ее, наконец, не выпустили, минуя ту русскую пленницу, которой ее вслепую обменяли. На днях в украинской столице Тайра направилась на киевский полигон в глубине заброшенного завода советских времен. Там она приняла своего тренера и других спортсменов, а затем приступила к тренировкам впервые с довоенных времен. Ее выстрелы были направлены точно в бумажную мишень, попав в цель. Но из-за хронических травм ей приходилось полагаться на отдых, и вскоре она устала. Она укрылась в похожей на пещеру мастерской коптильни, склевала пепел в металлический бак и уставилась в окно. Ее муж, Вадим Пожанов, сказал, что Тайра в основном осталась прежней, несмотря на три месяца плена, и открыто говорит о том, что ей пришлось пережить.

«Возможно, будут далеко идущие последствия, но планов полно», Он сказал. «Он движется вперед».

Эти планы ясны и приоритетны: вылечить ее, принять участие в Играх непокоренных в следующем году и написать книгу — своего рода самопомощь для людей, которым, как вы надеетесь, никогда не понадобятся советы. Она мягко улыбнулась, когда я объяснил.

«Планирую собирать информацию о жизни в неволе», Она сказала. «Как они должны действовать? Как мы создаем условия, чтобы это легко переносилось? Что такое психология?»

На вопрос, боится ли она умереть в неволе, Тайра сказала, что этот вопрос часто задавали ее тюремщики, и у нее был готов ответ.

«Я сказал нет, потому что я прав перед Богом», она сказала им. — Но ты точно попадешь в ад.

___ Автор Associated Press Сара Эль-Диб внесла свой вклад из Бейрута. ___ Следите за репортажами AP о войне на https://apnews.com/hub/russia-ukraine.

