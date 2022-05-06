Известный украинский режиссер рассказывает о российской коррупции в «Моей радости»

Удостоенный наград украинский режиссер и документальный фильм Сергей (Сергей) Лозница попал в новости индустрии развлечений в конце февраля, когда он резко раскритиковал Европейскую киноакадемию (EFA) за то, что эта организация сделала то, что он расценил как слабое заявление о вторжении России в Украину. Однако, когда EFA запретила российским фильмам участвовать в своих премиях, Лозница не согласилась, заявив, что всех деятелей кино следует отмечать за хорошую работу.

Украина имеет историю выдающихся кинематографистов, некоторые из которых прожили там свою жизнь, и многие из них родились и частично выросли там, но уехали в Соединенные Штаты. Дзига Вертов был одним из самых важных режиссеров документального и новостного кино эпохи немого и раннего звука. Еврей Белосток, работал в Киеве/Киевской и горнозаводской области Дона. Среди его самых ярких фильмов «Да, даже революционер», «Человек с киноаппаратом», «Страсти» и «Три песни о Ленине». Майя Дерен родилась в 1917 году в Киеве, но переехала в Соединенные Штаты, когда ей было пять лет, вместе со своей семьей, чтобы избежать антисемитизма. Она сняла авангардные короткометражные и танцевальные фильмы, которые до сих пор преподают во всем мире студенты и энтузиасты кино. Она была первой женщиной-режиссером, получившей стипендию Гуггенхайма, и известна как основатель движения независимого кино в Соединенных Штатах в 1943 году. Она и Александр Хамид навсегда сняли классические «Сетки дня».

Хорошо вернуться в историю, но у Сергея Лозницы есть современный специалист по изображению правды и искусства в кино. Родившийся в Беларуси в 1964 году, получивший образование в Украине и России, Лозница прошел путь от ученого до кинопроизводства в 1990-е годы. В 2000 году начал снимать документальные фильмы, а позже и художественные. Некоторые доступны для потоковой передачи. Государственные похороны и в тумане, и событие можно транслировать. Его последние документальные фильмы — «Бабий Яр». Контекст будет опубликован в ближайшее время. Его последний полнометражный фильм «Донбасс» открылся на Каннском кинофестивале в 2018 году и, вероятно, будет доступен для просмотра здесь.

Я представил его вымышленный фильм «Моя радость» 2010 года, который доступен на DVD от Kino Lorber и, возможно, для потоковой передачи. В этой замечательной драме, снятой в Украине, нет ничего радостного. Этот фильм основан на путешествии Лужницы по сельской местности России, путешествии из ада!

Молодой водитель грузовика едет в провинцию России, чтобы перевезти муку и другие грузы. Он встречает одного опасного человека за другим, а также старика, который был опустошенным человеком, солдатом Второй мировой войны, чья жизнь разрушена. Любой, у кого мало власти, использует ее, чтобы плохо обращаться с другими. Те, у кого нет власти, отвечают страхом и покорностью. Если они этого не сделают, они умрут. Самым ужасным является учитель-пацифист, единственный родитель, воспитывающий маленького ребенка, который высказывает свое мнение и бьет его по голове в измененном состоянии.

Лозница использует длинный метод, часто с движущейся камерой, иногда с ручной. «Моя радость» — это форма художественной литературы, но она имеет документальный характер, что делает ее еще более тревожной. Камера движется вперед, фиксируя все, что происходит перед объективом. Ничего мелодраматичного. Кажется, жизнь такая, какая она есть. Жизнь мрачна. В первой последовательности труп сталкивают в грязную могилу. Людей бьют, расстреливают и казнят. Добро исходит от людей. Мы не тратим много времени на знакомство с каким-либо конкретным персонажем в My Joy, но мы формируем коллективную картину преступности для тех, кто командует, и ужаса для широкой публики.

Камера каждого режиссера наблюдает. В случае с Сергеем Лозницей камера выглядит особенно четко.

Одри Купферберг — видеоархив и оценщик на пенсии. Она является почетным лектором и бывшим директором отдела кинематографии Университета Олбани, а также соавтором нескольких развлекательных биографий вместе со своим покойным мужем и творческим партнером Робом Эдельманом.

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