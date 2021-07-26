Известный шотландский альпинист Рик Аллен погиб в лавине при попытке подняться на уровень К2

Известный шотландский альпинист погиб в лавине при попытке подняться на К2 на севере Пакистана, второй по высоте горный пик в мире, сообщил в понедельник представитель пакистанского альпиниста и благотворительная организация.
Карар Хайдари, секретарь Пакистанского альпийского клуба, сказал, что 68-летний Рик Аллен погиб в лавине три дня назад при попытке достичь вершины по непроверенному маршруту на юго-восточном склоне горы.
Гейдари добавил, что мой напарник Аллен-альпинист пережил лавину и позже был спасен.
Их поездка заключалась в сборе денег для британской благотворительной организации Partners Relief & Development, членом совета директоров которой был Аллен. Благотворительность, которая работает на благо детей, Смерть Аллена подтверждена на ее странице в Facebook.
Аллен был опытным альпинистом-ветераном, который попал в лавину и был Спасены в 2018 году Когда он поднимался на широкую вершину, которая, как и К2, также расположена в горном хребте Каракорум, вдоль пакистано-китайской границы. Аллен должен был умереть, но был спасен после того, как его заметил дрон.
«Рик умер, занимаясь тем, что любил больше всего, и прожил свою жизнь со смелостью своих убеждений», – говорится в заявлении благотворительной организации.
Стивен Кек, австралиец, который был одним из партнеров Аллена по восхождению, пережил лавину. В понедельник он сказал Associated Press, что чудом избежал смерти.
Он сказал, что после того, как на альпинистов обрушилась лавина, он открыл глаза и увидел, что Аллен мертв. Он сказал, что тело Аллена лежало рядом с ним, потому что они были привязаны к веревке.
Кек сказал, что встал и перебрался в более безопасное место, поскольку приближались новые лавины, а на самом деле их стало больше. Он сказал, что военные вертолеты прибыли, чтобы спасти его и его товарища-альпиниста. Кек сказал, что он мог бы умереть в суровую погоду, если бы его не спасли.
Пакистан является домом для многих из самых высоких горных вершин, и альпинисты стекаются со всего мира, чтобы попытаться подняться на вершины.
Ранее в этом году трое альпинистов – пакистанский альпинист Али Садбара, Джон Снорри из Исландии и Хуан Пабло Мор из Чили – погибли при попытке подняться на вершину К2 высотой 8611 метров (28 250 футов). Их тела не удалось найти и восстановить, несмотря на многочисленные попытки пакистанской поисково-спасательной группы с помощью армии, но в понедельник их тела не были подтверждены. Отчеты Были найдены тела Садпара и Снорри.
Садпара был единственным пакистанцем, который поднялся на восемь из 14 самых высоких гор в мире, BBC News упомянул.
На прошлой неделе известный южнокорейский альпинист Ким Хон Бин упал в трещину и пропал без вести в плохую погоду после восхождения на вершину шириной 8047 метров (26 400 футов). Спасательная операция по его поиску была приостановлена из-за плохой погоды.