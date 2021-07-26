Известный шотландский альпинист Рик Аллен погиб в лавине при попытке подняться на уровень К2

Известный шотландский альпинист погиб в лавине при попытке подняться на К2 на севере Пакистана, второй по высоте горный пик в мире, сообщил в понедельник представитель пакистанского альпиниста и благотворительная организация.

Карар Хайдари, секретарь Пакистанского альпийского клуба, сказал, что 68-летний Рик Аллен погиб в лавине три дня назад при попытке достичь вершины по непроверенному маршруту на юго-восточном склоне горы.

Гейдари добавил, что мой напарник Аллен-альпинист пережил лавину и позже был спасен.

Их поездка заключалась в сборе денег для британской благотворительной организации Partners Relief & Development, членом совета директоров которой был Аллен. Благотворительность, которая работает на благо детей, Смерть Аллена подтверждена на ее странице в Facebook.

Аллен был опытным альпинистом-ветераном, который попал в лавину и был Спасены в 2018 году Когда он поднимался на широкую вершину, которая, как и К2, также расположена в горном хребте Каракорум, вдоль пакистано-китайской границы. Аллен должен был умереть, но был спасен после того, как его заметил дрон.

«Рик умер, занимаясь тем, что любил больше всего, и прожил свою жизнь со смелостью своих убеждений», – говорится в заявлении благотворительной организации.

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Стивен Кек, австралиец, который был одним из партнеров Аллена по восхождению, пережил лавину. В понедельник он сказал Associated Press, что чудом избежал смерти.

Австрийский альпинист Стивен Кек, один из двух альпинистов, переживших лавину, показывает фотографию третьего альпиниста Рика Аллена на свой мобильный телефон во время интервью Associated Press в Скарду, Пакистан, 26 июля 2021 года. MH Бельцы / AP



Он сказал, что после того, как на альпинистов обрушилась лавина, он открыл глаза и увидел, что Аллен мертв. Он сказал, что тело Аллена лежало рядом с ним, потому что они были привязаны к веревке.

Кек сказал, что встал и перебрался в более безопасное место, поскольку приближались новые лавины, а на самом деле их стало больше. Он сказал, что военные вертолеты прибыли, чтобы спасти его и его товарища-альпиниста. Кек сказал, что он мог бы умереть в суровую погоду, если бы его не спасли.

Пакистан является домом для многих из самых высоких горных вершин, и альпинисты стекаются со всего мира, чтобы попытаться подняться на вершины.

Ранее в этом году трое альпинистов – пакистанский альпинист Али Садбара, Джон Снорри из Исландии и Хуан Пабло Мор из Чили – погибли при попытке подняться на вершину К2 высотой 8611 метров (28 250 футов). Их тела не удалось найти и восстановить, несмотря на многочисленные попытки пакистанской поисково-спасательной группы с помощью армии, но в понедельник их тела не были подтверждены. Отчеты Были найдены тела Садпара и Снорри.

Садпара был единственным пакистанцем, который поднялся на восемь из 14 самых высоких гор в мире, BBC News упомянул.

На прошлой неделе известный южнокорейский альпинист Ким Хон Бин упал в трещину и пропал без вести в плохую погоду после восхождения на вершину шириной 8047 метров (26 400 футов). Спасательная операция по его поиску была приостановлена ​​из-за плохой погоды.