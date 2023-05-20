Извините, Bing, Samsung придерживается Google в качестве мобильной поисковой системы по умолчанию.

Похоже, что Samsung все-таки не будет использовать Bing в качестве поисковой системы по умолчанию в мобильном веб-браузере. Это зависит сообщить от Журнал «Уолл Стритв котором говорится, что Samsung приостановила внутреннюю проверку того, следует ли компании заменить Google на Bing во внутреннем интернет-браузере.

Интернет-браузер Samsung, предустановленный на телефонах Samsung, долгое время использовал Google в качестве поисковой системы по умолчанию. нравиться Я упоминал в прошлом месяце перед Газета «Нью-Йорк ТаймсСотрудники Google были «шокированы», узнав, что Samsung рассматривает возможность перехода на Bing, что ставит под угрозу годовой доход в размере 3 миллиардов долларов, который поисковый гигант получал от сделки.

Согласно Уолл Стрит ДжорналПроизводитель смартфонов, похоже, считает, что переход на Bing не вызовет особых проблем, поскольку большинство пользователей смартфонов Samsung (включая меня) все равно не используют его внутренний браузер. Но теперь Samsung отказывается от изменений из-за опасений по поводу того, как это повлияет на ее отношения с Google и восприятие этого шага рынком.

Это не значит, что так будет делать Samsung. никогда Однако переключитесь на Bing. в Уолл Стрит Джорнал В сообщениях указывается, что Samsung «не закрывает дверь навсегда» в отношении использования Bing в качестве поисковой системы по умолчанию в будущем.