Изгнание российских посланников из США Новости, Спорт, Работа

Ассошиэйтед Пресс

В четверг администрация Байдена объявила, что Соединенные Штаты высылают 10 российских дипломатов и вводят санкции против десятков компаний и других лиц, возлагая на Кремль ответственность за вмешательство в прошлогодние президентские выборы и проникновение в федеральные агентства.

Эти радикальные меры направлены на то, чтобы наказать Россию за меры, которые, по словам официальных лиц США, сокращают основу американской демократии и сдерживают будущие действия, возлагая на Москву экономические издержки, в том числе ограничивая ее способность занимать деньги. Санкции наверняка усугубят напряженность в отношениях с Россией, которая пообещала ответ, даже несмотря на то, что президент Джо Байден сказал, что администрация могла бы принять более карательные меры, но предпочла не делать этого в интересах сохранения стабильности.

«Мы не можем позволить иностранной державе безнаказанно вмешиваться в наш демократический процесс», – заявил Байден в Белом доме.

Санкции, введенные в отношении шести российских компаний, поддерживающих кибернетические усилия страны, представляют собой первые ответные меры против Кремля за взлом, известный как взлом SolarWinds, поскольку Соединенные Штаты прямо связывают взлом с СВР, российским разведывательным агентством. Хотя такие миссии по сбору разведывательной информации не редкость, официальные лица заявили, что они полны решимости отреагировать из-за масштабов операции и высокой стоимости вмешательства в дела частных компаний.

Меры, которые администрация предсказывала в течение нескольких недель, указывают на более жесткую позицию в отношении Путина, которого Трамп неохотно критиковал, даже несмотря на то, что его администрация продолжает вводить санкции в отношении Москвы. Это был второй крупный внешнеполитический шаг администрации за два дня после объявления о выводе войск из Афганистана. Пока что Байден сосредоточился в основном на пандемии коронавируса и экономике в первые месяцы своего президентского срока.

Байден заявил в четверг, что, когда Путин несколько дней назад сообщил о следующих мерах, в том числе о высылке 10 дипломатов, некоторые из которых являются представителями российских спецслужб, он сообщил об этом президенту России. «Мы могли бы пойти дальше, но мы решили не делать этого».

“Мы хотим,” Он сказал, «Стабильные и предсказуемые отношения».

Однако российские официальные лица говорили о быстрой реакции, об этом предупредил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. «В ближайшее время будет предпринята серия ответных мер».

Ожидаются и другие действия США, хотя администрация вряд ли о них объявит. Официальные лица сообщили, что их ответ России будет видимым и невидимым.

Санкции, объявленные в четверг, являются последними из серии мер, принятых сменяющими друг друга президентскими администрациями для противодействия российскому поведению, которое воспринимается как враждебное. Неясно, повлияют ли новые меры США на поведение, особенно с учетом того, что предыдущие действия США – изгнание отдельных дипломатов Трампа и Барака Обамы во время их президентства – не смогли положить конец российскому пиратству.

Но эксперты предполагают, что этот последний раунд, даже если он не гарантирует сдерживания кибератак, может иметь больший резонанс из-за его финансовых последствий: что затрудняет для России заимствование денег, не позволяя американским банкам покупать российские облигации непосредственно у Центрального банка России. Россия. , Фонд национального благосостояния России и Министерство финансов. Это может затруднить усилия России по привлечению капитала и остановить компании в ведении бизнеса в России.

Путин уравновесит влияние санкций и готовность Соединенных Штатов понести издержки, оценивая свои следующие шаги, хотя вряд ли он их предпримет. «180» Дэниел Фрид, бывший помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии, сказал, что степень сыграла решающую роль в его поведении.

«Вопрос в том, как мы можем отразить агрессию Путина, сохраняя при этом открытые каналы связи и продолжая сотрудничать с Россией в областях, представляющих общий интерес», – сказал он. – сказал Фрид. «И мне кажется, что администрация Байдена проделала очень хорошую работу по построению отношений именно таким образом».

Эрик Лорбер, бывший чиновник казначейства, сказал, что министерство «Определенно пытаюсь сбалансировать давление на Россию, давление на Россию, и в то же время не вести полноценную экономическую войну».

Белый дом не вводил санкции, связанные с отдельными сообщениями о том, что Россия подталкивала Талибан к нападению на американские и союзные силы в Афганистане, вместо этого заявив, что Байден использовал дипломатические, военные и разведывательные каналы для ответа.

Предполагаемые отчеты ‘Гранты’ Это всплыло в прошлом году, когда администрация Трампа подверглась критике за то, что не подняла этот вопрос напрямую с Россией. В четверг официальные лица администрации заявили, что у них низкий или средний уровень доверия к этим разведданным, отчасти из-за способов получения информации.

Среди компаний, подпадающих под санкции, есть веб-сайты, которые, по словам официальных лиц США, служат прикрытием для российских спецслужб и распространяют дезинформацию, в том числе статьи, в которых говорится о широкомасштабном мошенничестве на выборах в 2020 году. В числе пострадавших – Константин Климник, российский и украинский политический советник, который работал. С бывшим Трампом. Руководитель избирательной кампании Пол Манафорт, которому предъявлено обвинение в расследовании, проведенном спецсоветником России Робертом Мюллером.

В четверг министерство финансов сообщило, что Килимандж предоставил данные о мнении и стратегии для российских спецслужб. В офисе Мюллера заявили, что не смогли определить, что Килиманик сделал с данными опроса после того, как они были получены в ходе кампании Трампа.

Также в санкционный список был включен первый заместитель главы администрации Кремля Алексей Громов, и это несколько лиц, связанных с Евгением Пригожиным, бизнесменом, который также имеет тесные связи с президентом России. ‘Повар Путина’ Обслуживая Кремль и многие подставные компании, Соединенные Штаты заявляют, что помогают Пригожину уклоняться от ранее введенных санкций.

Байден сказал Путину, что санкции будут введены ранее на этой неделе. Но официальные лица администрации ясно дали понять в своих контактах с российской стороной, что они надеются избежать каких-либо “водоворот” В этих отношениях, по словам высокопоставленного чиновника администрации, он проинформировал журналистов на условиях анонимности после того, как были объявлены санкции.

На этой неделе два лидера получили второй напряженный звонок, в котором Байден рассказал об этом Путину. ‘Уменьшение напряжения’ После наращивания российской военной мощи на границе с Украиной он заявил, что Соединенные Штаты будут Решительно действовать в защиту своих национальных интересов По поводу вмешательства России и вмешательства в выборы.

Байден ответил в телеинтервью в прошлом месяце “Я делаю” На вопрос, считает ли он Путина А. “убийца.” Он сказал Американские дни ‘Roll on’ Для Путина. Позже Путин отозвал своего посла в Соединенных Штатах и ​​сослался на историю рабства в Соединенных Штатах, резню коренных американцев и атомную бомбардировку Японии во время Второй мировой войны.

Официальные лица США все еще борются с последствиями вторжения SolarWinds, которое затронуло такие агентства, как Казначейство, Юстиция, Энергетика и Министерство внутренней безопасности, и все еще оценивают, какая информация могла быть украдена. Взлом выявил слабые места в частной цепочке поставок, а также уязвимости в системе киберзащиты федерального правительства.