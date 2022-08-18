Издатель классических игр Sunsoft заявляет, что вернулся и переделывает свои старые игры

Издатель игр Sunsoft, известный на Западе такими играми эпохи 8-битных игр, как Мистер БластерИ БэтменИ Миссия Пфистера, пытается вернуться к публикации и разработке видеоигр. В четверг новый Sunsoft, который никогда не отставал с технической точки зрения, изложил свой план по переизданию и возрождению своего каталога классических игр, начиная с Выжившие вампиры-Вероятно как объединиться и популярные выпуски ретро-игр обманывать! И Эйфория (известный как Гиперический в Японии) для современных платформ.

Sunsoft даже намекает на то, что вернет Aero the Acro-Bat, антропоморфную летучую мышь, которая появилась в паре игр для Sega Genesis и Super NES на уровне платформера-талисмана консоли.

Первая игра издателя по новому плану, как объединитьсяЭто какое-то продолжение Айкаркадная игра (позже преобразованная в Famicom Nintendo) о восстании средневековой японской фермерской деревни против своего феодала. как объединиться Он расширяет оригинальную однопользовательскую игру многопользовательской онлайн-игрой, безошибочно вдохновленной — если не полностью скопированной — сокрушительным ударом 2021 года. Выжившие вампиры.

Юичи Аоши, генеральный менеджер Sunsoft, сказал Polygon в интервью в среду, что как объединиться Он строится Выжившие вампиры Дизайн игры и вирусный успех помогли найти аудиторию для бренда Икки, который, как он признал, не имеет глобальной известности. (порт Famicom в Айк Печально известный своим низким качеством, он, как говорят, является основой уничижительной фразыкусогэили «грязная игра» в Японии.)

Только известно немного лучше, чем Айк быть обманывать! (который был выпущен в Скандинавии) и Гиперический (Есть преимущества? метроид-Like Mechanics и был выпущен в Северной Америке для NES под названием Эйфория: Сага). Но Sunsoft надеется дать этим плохим играм новый уровень воздействия, перенеся их на Nintendo Switch, PlayStation 4 и ПК с Windows через Steam и Xbox One.

Более того, существует множество игр, разработанных и изданных Sunsoft, которые пользовались огромным успехом в Японии, но так и не попали на Запад. О’Ши надеется возродить и их. Пока как объединиться Он разработан собственной компанией Sunsoft, а другие игры разрабатываются с помощью сторонних студий. Очи сказал, что Sunsoft готова работать с небольшими независимыми студиями над своими играми на основе IP: «Наша стратегия очень открыта».

Так почему же Sunsoft возвращается сейчас, спустя годы после последней попытки издавать игры? Проще говоря, О’Ши сказал, что этот бизнес выгоден материнской компании Sunsoft, Sun Corporation, и компания, производящая электронику, надеется реинвестировать в игровую индустрию. Сам Очи относительно новичок в компании, он присоединился к Sunsoft в июле 2021 года после работы в Capcom и других игровых компаниях в Японии и Тайване.

Но с хорошо известным старым именем, бэк-каталогом неиспользованных брендов и теперь официальным VTuber под названием Sunsoft Nosuke, чтобы сообщать хорошие новости о таких играх, как обманывать! Для мировой аудитории Sunsoft с гордостью заявляет о возвращении.