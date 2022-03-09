Издевательство над Россией, SpaceX запустила спутники Starlink из Флориды

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Ракета SpaceX Falcon 9 вывела последнюю партию интернет-спутников компании со Starlink на низкую околоземную орбиту в среду, но не раньше, чем инженеры по запуску высмеяли недавние комментарии России о космических кораблях США.

«Пришло время позволить американской метле взлететь и послушать звуки свободы», — сказала инженер по запуску SpaceX Джулия Блэк перед 8:45 утра по восточному времени со станции космических сил на мысе Канаверал. «Менеджер по запуску собирается на запуск».

Ракета успешно вывела на орбиту 48 интернет-спутников Starlink, а затем вернулась на Землю Просто прочитайте инструкции Беспилотный корабль через несколько минут. Это была уже четвертая поездка.

Комментарии веника последовали после того, как Дмитрий Рогозин, глава российской космической компании «Роскосмос», продолжил нападения Космические операции и компании США в социальных сетях и в интервью.

«В такой ситуации мы не можем предоставить США лучшие в мире ракетные двигатели. Пусть летают на чем-то другом, типа метлы, не знаю на чем», — заявил Рогозин на прошлой неделе в эфире российского телевидения.

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Некоторые ракеты американского производства, такие как Atlas V компании United Launch Alliance, используют российские главные двигатели РД-180, а другие, такие как Falcon 9 компании SpaceX, летают на собственных силовых установках.

Недавние комментарии Рогозина были основаны на аналогичных заявлениях, которые он сделал в 2014 году. Когда Соединенные Штаты объявили о санкциях после того, как Россия аннексировала Крым у Украины, Рогозин, как известно, сказал, что астронавты НАСА могут взлететь на Международную космическую станцию ​​на батуте, поскольку там не было американского производства. транспортное средство, способное выполнять работу; Космический челнок ушел из эксплуатации три года назад.

Но с 2020 года SpaceX запускает пилотируемые миссии на Международную космическую станцию, а ее основатель, первооткрыватель Илон Маск делает комментарии вроде: «Батут работает!»

Между тем, в ходе предстоящего запуска Space Coast команда из четырех частных пассажиров отправится на Международную космическую станцию ​​в капсуле SpaceX Crew Dragon. Старт с платформы 39A Космического центра Кеннеди запланирован на 14:36 ​​по восточному поясному времени в среду, 30 марта.

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