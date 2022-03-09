science

Издевательство над Россией, SpaceX запустила спутники Starlink из Флориды

9 марта, 2022
Marfa Fedoroa

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Ракета SpaceX Falcon 9 вывела последнюю партию интернет-спутников компании со Starlink на низкую околоземную орбиту в среду, но не раньше, чем инженеры по запуску высмеяли недавние комментарии России о космических кораблях США.

«Пришло время позволить американской метле взлететь и послушать звуки свободы», — сказала инженер по запуску SpaceX Джулия Блэк перед 8:45 утра по восточному времени со станции космических сил на мысе Канаверал. «Менеджер по запуску собирается на запуск».

Ракета успешно вывела на орбиту 48 интернет-спутников Starlink, а затем вернулась на Землю Просто прочитайте инструкции Беспилотный корабль через несколько минут. Это была уже четвертая поездка.

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