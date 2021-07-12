Изменение динамики Центральной Азии: Индии и России рекомендовано изучить возможности партнерства в богатом ресурсами регионе

Страны Центральной Азии часто изучаются с упором на геополитическое соперничество, но очень мало внимания уделяется пониманию термина «геополитика», значение которого со временем изменилось.

Центральная Азия имеет геополитическое значение из-за ее богатых минеральных и энергетических ресурсов, что делает ее общей зоной конфликта для крупных игроков в Новой большой игре. Для Индии значение Центральной Азии было мостом между Южной Азией и Европой, соединяющим регионы для торговли и экономики. Россия и Индия должны искать более общую основу для сотрудничества по общим вызовам и через Шанхайскую организацию сотрудничества.

Это было темой недавней встречи по вопросам сотрудничества между Индией, Россией и Центральной Азией, организованной будущим индийским аналитическим центром Tilutama Foundation и Фондом Горчакова из России.



Российские докладчики на встрече выразили озабоченность по поводу того, как доходы от экспорта нефти, газа и полезных ископаемых из Центральной Азии могут быть использованы для финансирования террористических организаций. Регион остается активом с точки зрения геополитических противоречий, связанных с ним, но не получает такого же авторитета на мировом рынке. Центральная Азия не смогла глобализироваться. Сможет ли Центральная Азия утвердиться в качестве отдельной темы, чтобы повлиять на динамику, остается вопросом будущего.

Россия и Индия должны найти новые возможности для совместной работы, и Центральная Азия – это потенциальный регион. Совместные усилия можно разместить в трех основных секторах: коммуникации, энергетике и Евразийском экономическом союзе. Индия и Россия должны работать вместе в регионе Центральной Азии, и это обеспечит общее благо всех трех заинтересованных сторон. Индия и Россия должны вместе двигаться в направлении более тесного партнерства в торговле, связях, энергетике, технологиях, Интернете, безопасности, морском и других областях сотрудничества.

Обеспокоенность по поводу политической напряженности в Афганистане в контексте безопасности в Центральной Азии также обсуждалась с особым акцентом на этнополитические аспекты афганского конфликта. Резкие разногласия между афганцами, основанные на этническом и языковом разнообразии, поставили единство на грань, увеличивая риск того, что режим талибов захватит регион. Участники встречи пришли к выводу, что Центральная Азия стала важным регионом.

С индийской стороны выступят д-р Мина Сингх Рой, председатель Центра Западной и Центральной Азии Фонда Телотома. Посол Ашок Саджанхар – бывший посол Индии. Налин Кумар Махапатра, доцент, Центр исследований России и Центральной Азии, Школа международных исследований, JNU; Д-р Фархад Тюлипов, старший приглашенный научный сотрудник (Центральноазиатские исследования), Фонд Телотома (из Узбекистана)

С российской стороны выступит доктор Алексей Куприянов, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Российской академии наук. Д-р Иван Саванчук, президент и главный научный сотрудник Центра евразийских исследований МГИМО МИД России; Равшан Назаров, руководитель группы института истории Академии наук Республики Узбекистан; (из Узбекистана)

