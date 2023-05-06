Изменение имени пользователя в Discord обеспокоило геймеров

Началась гонка за резервирование имен пользователей Discord.

Начиная со следующих двух недель, миллионы пользователей Discord должны будут попрощаться со своими старыми четырехзначными именами. Discord требует, чтобы все взяли новый общий дескриптор на уровне платформы. Для Discord это шаг к общепринятым правилам социальных сетей. Однако для некоторых пользователей это изменение основ Discord. Он — Сдвиг, который касается как культуры, так и технологий.

Discord исторически обрабатывал имена пользователей с числовой системой суффиксов. Вместо того, чтобы требовать совершенно уникальный дескриптор, он позволял дублировать имена, добавляя четырехзначный код, известный как «дискриминатор» — вспомните TheVerge # 1234. Но ранее на этой неделе он объявил, что меняет курс и движется к уникальным идентификаторам, которые выглядят как ручки. «@» похоже на Twitter.

Соучредитель и технический директор Станислав Вишневский Подтвердите изменение Некоторым это будет «тяжело», но он сказал, что дискриминация оказалась очень запутанной. Он отметил, что более 40 процентов пользователей не знают свой уникальный номер, в результате чего «почти половина» всех запросов на добавление в друзья не связывает людей с нужным человеком, в основном из-за ошибок при наборе номеров.

Все кончено на RedditВишневский утверждал, что новые дескрипторы даже не появятся в интерфейсе, что часто после Discord позволяло пользователям устанавливать отдельное неуникальное отображаемое имя. Набрав более 500 голосов против некоторых ответов Reddit, он назвал исходную систему «средней шкалой» и отверг такие идеи, как простое добавление дополнительных чисел в конец дескриптора. «Это не было изменением, которое мы решили сделать легкомысленно и о котором говорили много лет, пытаясь избежать его, если могли», — написал он.

Во время изменений пользователям Discord придется пройти через процесс, сопряженный с неопределенностью и острой конкуренцией. Пользователям нужно будет дождаться подсказки в приложении, пока не наступит их очередь выбирать новое имя пользователя, которое в конечном итоге будет распространено на всех пользователей в течение «несколько месяцев». Компания будет расставлять приоритеты для пользователей в зависимости от даты их регистрации в Discord, поэтому у людей с «длинным» именем будет больше шансов получить желанное имя. READ CD Projekt: «Точно сказать не могу» В этом году выйдут обновления Cyberpunk и Witcher 3 следующего поколения • Eurogamer.net

Пользователи вынуждены выбирать сопроцессор, чтобы избежать возможности олицетворения.

Это вызывает множество очевидных опасений и острых вопросов. В зависимости от того, кто первым установит имена пользователей, есть ли что-нибудь, что помешает людям присвоить выдающееся имя особенно популярного создателя контента? Должен ли Discord предотвращать это, сохраняя имена пользователей популярных создателей контента, даже если они не находятся на самом высоком уровне? Это проблема многих социальных сетей, но в отличие от некоторых новых сервисов, привлекающих новых пользователей, все эти люди уже есть в Discord — в некоторых случаях они могут быть даже платными подписчиками.

В заявлении к крайDiscord заявил, что постарается изящно провести изменение для своих самых популярных пользователей. «Мы создали процессы для пользователей с высокой степенью видимости для защиты имен пользователей, которые позволят им работать на нашей платформе с минимальным риском олицетворения», — сказал Келлин Слоун, директор по коммуникациям с продуктами. «Пользователи с постоянными рабочими отношениями с Discord, которые управляют определенными партнерами, проверенными серверами или создателями контента, смогут выбрать имя пользователя раньше других пользователей, чтобы снизить риск выдачи себя за их учетную запись».

Многие пользователи Discord выйдут за эти рамки. «Как создатель с относительно большой фан-базой — я могу изменить имя пользователя кем-то с учетной записью старше меня», — художник. Яркие лимоныкоторый использует Discord для связи с фанатами, пишет край. «Я не являюсь партнером Discord, и при этом я недостаточно известен, чтобы получить их признание, поэтому у меня не было бы абсолютно никакой защиты от моей публичности». ZestyLemons отмечает, что для людей, которые Делать Имея вожделенные имена, есть риск существования раздавлен или под угрозой Отказаться — то, что произошло в Instagram и Twitter. READ Internet Explorer закрывается на волне ностальгии

Пользователи Discord теперь понимают, что есть много аккаунтов с очень похожими именами, только помеченными случайными числами в конце. Но абсолютные существительные меняют это понимание. Они побуждают людей искать правдоподобные имена пользователей — если кто-то увидит @verge (наш псевдоним в Твиттере) в Discord, люди будут более склонны полагать, что это мы.

«Жаль, что Discord уступил обычным стандартам социальных сетей».

Это заставляет людей рассматривать свои имена в Discord как часть центральной личности, а не как множество имен. указано пользователямиЧто-то вроде личного номера телефона. Это заставляет людей брать имя пользователя, которое представляет их в другом месте, прежде чем это сделает кто-то другой. Это привязывает всех участников Discord к их онлайн-идентичности со всеми потенциальными недостатками, такими как преследование или простое ощущение разоблачения, которые это влечет за собой.

Несмотря на опасения по поводу того, что отдельные пользователи выдают себя за других, опасность модерации серверов менее очевидна, — рассказали некоторые администраторы серверов Discord. край Они не волновались. говорит Эмили, старший менеджер группы покемоны идут Команда встречается в Discord. Сервер фактически просит людей установить специфичные для сервера фамилии, которые соответствуют их фамилиям. покемоны идут Имя тренера, чтобы они не полагались на дискриминацию, чтобы различать людей.

Но Эмили не фанат перемен. «Проблема в том, что Discord уступает обычным нормам социальных сетей», — сказали они. «Люди, проводившие различение, были довольно умны… это позволяет многим людям [to] Использование одного и того же имени без выделения «идеального» имени пользователя. Несогласие — это более личный вид социальных сетей. Вы не размещаете публичные сообщения в эфире — например, в Твиттере или где-то еще — поэтому умное, легко запоминающееся имя пользователя не имеет значения». READ Поставщик экрана Apple может потерять огромный спрос на iPhone 14 после того, как его поймали на срезании углов

«Сайты, которые используют дескрипторы и отображаемые имена, такие как Twitter, имеют очень разные причины, по которым они используют эти системы».

SupaIsaiah016, Энн Заядлый игрок в геометрические тире который также запускает небольшой сервер Discord, соглашается. SupaIsaiah016 написал: «Текущая система имен пользователей и функций работает отлично и позволила тысячам людей иметь одно и то же имя на платформе в целом». край. «Сайты, которые используют дескрипторы и отображаемые имена, такие как Twitter, имеют очень разные причины, по которым они используют эти системы, поскольку это обычные социальные сети».

Часть проблемы заключается просто в том, что Discord просит миллионы стабильных пользователей внести серьезные изменения в свою онлайн-идентификацию, и нет никакого отличного способа сделать это без трений. Но есть также ощущение, что старый шаблон имени пользователя Discord сделал его другой, хотя и тяжелой, социальной сетью. Для многих пользователей это было частью привлекательности.

«Мы склонны ценить свободу анонимности Discord».

«Изначально Discord задумывался как приложение для обмена сообщениями, которое многие создатели контента используют, чтобы отделить свою онлайн-жизнь от реальной личной жизни», — написал ZestyLemons. край Читатель SpookyMulder выразил это по-другому в комментариях к нашему первоначальному сообщению новостей. «У Discord есть своего рода культура ложной идентичности», — написал SpookyMulder. «Мы склонны ценить свободу анонимности Discord больше, чем обычные имена пользователей в социальных сетях».