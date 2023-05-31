Изменение климата и Россия НАТО создает проблемы на севере

«Поэтому это очень насущная проблема», — сказал он. По его словам, Финляндия, Швеция и Норвегия «очень срочно этим занимаются», даже если некоторые в НАТО этого не делают. В результате Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания решили объединить свои военно-воздушные силы, чтобы сформировать одну с большим количеством самолетов, чем Великобритания или Франция.

До сих пор конкуренция в регионе была в значительной степени опосредованной. Арктический советОснованная в 1996 году, она включает Канаду, Данию, Финляндию, Исландию, Норвегию, Россию, Швецию и США и способствует исследованиям и сотрудничеству.

Но в нем отсутствует компонент безопасности, и вскоре все члены, кроме России, станут членами НАТО. В феврале 2022 года Совет «приостановил» вторжение России в Украину. Когда в мае лидерство России закончилось, Норвегия вступила во владение, поэтому операции могли возобновиться.

Аннексия Крыма Россией в 2014 году вызвала переосмысление в НАТО, а страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва — вызвали новое беспокойство, наряду с поиском подводных лодок и интенсивными военными играми в Швеции, сказала Анна Вайсландер, директор по Северной Европе. Атлантический совет, вашингтонский аналитический центр.

Генерал Филип М. Брейтлов, в то время главнокомандующий союзников в Европе, призвал к «запрету доступа к зоне» — изолированному российскому плацдарму с выходом к морю, чтобы предотвратить выход России в Балтийское море из Калининграда.

В 2018 году Китай начал наступать, пытаясь купить порты в Финляндии и шахты в Гренландии, открывая научно-исследовательские центры по мере продвижения своего «арктического Шелкового пути», сказала г-жа Вислендер, что побудило бывшего президента Трампа предложить купить Гренландию.