Изменение стратегии вооруженных сил США после проигрыша симуляции войны с Китаем

Генерал сообщил, что армия США «с треском провалилась» в военной игре, что привело к серьезным изменениям в боевой стратегии.

Согласно сообщениям, готовность Соединенных Штатов к вооруженному конфликту была проверена в ходе учений в октябре прошлого года, которые закончились выявлением серьезных недостатков в их боевой стратегии. Интересуюсь торговлей.

«Без преувеличения, я с треском провалился», – заявил в понедельник заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен.

Во время смоделированной войны, описываемой как «фантастическая схватка с Китаем», которая включала боевые действия за Тайвань, фантомный противник перевернул стратегию «информационного доминирования» Синей команды (то есть США) с ног на голову.

Жестокая красная команда [taking the role of hostiles] Мистер Хайтен, который изучал Соединенные Штаты в течение последних 20 лет, обвел нас кругом. «Они точно знали, что мы собираемся делать, прежде чем мы это сделали, и они воспользовались этим», – добавил он. “

«Представьте, что наши настоящие конкуренты делали последние 20 лет, возможно, с большим вниманием и в большем количестве», – сказал Хайтен. «Поэтому нам пришлось сделать шаг назад, посмотреть по сторонам и сказать:« Хорошо, что мы упустили? » “

Г-н Хайтен сказал, что силы США пытались установить информационное господство, «так же, как они были в первой войне в Персидском заливе, так же, как они делали это за последние 20 лет, точно так же, как кто-либо в мире, включая Китай и Россию, видел. за последние 30 лет ».

Попытка немедленно провалилась из-за того, что военные США полагались на цифровые данные и связь, которая могла быть нарушена, если бы целью были американские спутники. Моделирование боевых действий также показало, что объединение сил США может сделать их более уязвимыми перед великодержавными врагами.

«В современном мире с гиперзвуковыми ракетами, с дальним огнем по нам со всех дистанций, если вы сгруппированы и все знают, где вы находитесь, вы в опасности», – сказал г-н Хайтен.

С тех пор Пентагон ищет способы обновить свой боевой подход до стратегии «расширенного маневра». Его цель – развить способность атаковать таким образом, чтобы противник не мог защитить себя, и связать звенья управления и контроля, чтобы дать командирам более ясную картину поля боя.

Хайтен сказал, что изменения необходимы, потому что боевое преимущество американских вооруженных сил над конкурирующими державами, такими как Китай, «быстро сокращается».