Изменения в налоговых вычетах фильмов нарушат особенности малого бюджета

Федеральное правительство увеличивает минимальный бюджет для художественного фильма, который получает налоговые льготы, с 500 000 до 1 миллиона долларов.

В драматическом секторе мы слышали небольшой протест, но это резко контрастирует с режиссерами-документалистами, которые проводят серьезную кампанию по защите порога в 500 000 долларов.

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Количество так называемых «малых бюджетов» в сегменте полнометражных драматических произведений невелико. Согласно Screen Australia Drama Report, в течение 2018-19 года на этом пространстве от 500 тысяч до 1 миллиона долларов было семь функций. В общей сложности он стоил менее 7 миллионов долларов и использовал менее 2,8 миллиона долларов в качестве компенсации, когда общий бюджет функций составлял 288 миллионов долларов.

Таким образом, рассматриваемые фильмы представляют собой очень маленькую нишу в большой схеме развлечения австралийцев ценными в культурном отношении способами.

В настоящее время продюсеры могут снять фильм за 500 000 долларов, а денежный бюджет составляет всего 200 000 долларов. Еще лучше с деньгами агентства или обеспеченными родственниками. У телефонных карточек есть недостатки, которые могут дорого стоить. Чтобы получить скидку, у этих фильмов должна быть значимая дорожка показа, которая включает кинотеатры.

Сектор с небольшим бюджетом привлекает изрядную долю оптимистичных энтузиастов, многие из которых не задокументированы агентствами. Мы можем представить, что тайные люди внутри Screen Australia или подразделения совместного производства и совместного производства POCU считают их трудоемкой рутиной.

Небольшой бюджетный сегмент поддерживает несколько незабываемых фильмов. Руины Эмиля Кертина Уилсона и Майкла Коди, Странные цвета Авторы Алина Лудкина и Исаак Уолл, Toomelah От Эвана Сена, Сын льва И Джирга От Бенджамина В. Гилмора Блестки в голубой комнате От Сэмюэля Гриффина …

Это размытая грань, но хорошая политика оставляет место для маневра вне игры. Джон Мейнард, опытный продюсер, который провел свою жизнь с Бриджит Икин в бизнесе, вдохновленном искусством, работает против перемен. Он позвонил Хиту Дэвису, который снял грязный, но забавный фильм в Голубых горах с местными жителями. Книжная неделя Он говорит: «Воняет. Мое право. ”

Небольшой бюджетный сегмент поддерживает несколько незабываемых фильмов. Разорение От Эмиля Кертина Уилсона, Майкла Коди, Странные цвета Авторы Алина Лудкина и Исаак Уолл, Toomelah От Эвана Сена, Сын льва И Джирга От Бенджамина В. Гилмора Блестки в голубой комнате Сэмюэль Грисвен и Австралийская школа кино, телевидения и радио – это лишь некоторые из примеров за последнее десятилетие.

Финансирование сектора экранов сократилось в корне противоречит политике. С одной стороны, он жаждет правил, а с другой – постоянно их подрывает.

Системы

Многие австралийские производители умеют сокращать расходы и сдерживать высокие риски, и они прочитали много бюджетов. По общему мнению, минимальный бюджет для успешного фильма составляет около 1,6 миллиона долларов. В самом маленьком проекте это сумма, необходимая для найма надежных, талантливых сотрудников и некоторых имен. Они склонны говорить, что все, что меньше 2,5 миллионов долларов, – это кошмар; Они шепчут по телефону: «Больше никогда ..».

Их сообщение? Художественный фильм – это искусство, которое требует миллионов долларов, чтобы собрать материалы для его реализации. Это просто не подлежит обсуждению. Единственный путь вперед – это союз квалифицированных людей, блестящих рассказчиков и блестящих продюсеров. Художники, которые не могут собраться и которые не достигли минимальных стандартов для частой практики.

Радостная перемена

С другой стороны, производителей поощряют экспериментировать, чтобы найти новые и более дешевые формы производства на всех возможных уровнях. Размытие линий, связанных со съемками неполного рабочего дня, использование новых актеров и лиц, не являющихся актерами, поддержка начинающих мастеров, поиск новых способов охвата аудитории, погружение и взаимодействие … в сегменте экрана есть классные места, которые думают, что традиционные постановки являются из средневековья.

И они говорят: мы будущее, мы авангард перемен, в которых хаос укореняется и превращается в системы. Мы – одно из лучших и самых возмутительных искусств в популярной культуре. Какие бы системы ни создавались, агенты изменений никогда не исчезнут. Какие бы минимумы ни были установлены, это устранит их и бросит вызов планировщикам. Ставим верхнюю нижнюю границу и у нас тоже получится.

Кампания по созданию системы налоговых вычетов с игорного бизнеса – лишь один из примеров.

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Полезные медитации

Бюджеты в малом секторе особенно тщательно охраняются, потому что производители не хотят использовать малобюджетную отметку в своей рекламе. Отлично за деньги Не очень привлекательная картина. Более того, кассовые бюджеты не учитывают явный объем неоплачиваемой сверхурочной работы, и эти сделки о распределении прибыли являются частными.

Поэтому трудно сказать, какие фильмы на самом деле попадают в эту категорию, и большинство проектов, которые подпадают под баннер высокого / низкого бюджета, могут иметь значительно более высокие бюджеты.

Есть группа продюсеров, сценаристов и режиссеров, которые считают низкий бюджет своей главной личностью; Очень плохо видеть порядок через призму профессии и международных амбиций.

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Кризис, связанный с повышением минимального QAPE, касается как художественной драмы, так и документального кино, но они очень разные. В документальном фильме проекты стоимостью более 500 000 долларов, но менее 1 миллиона долларов являются жизнеспособными частями списков компании, которые могут быть выполнены в соответствии с самыми высокими бюджетными стандартами. Он часто распространяется и часто преуспевает на фестивалях, в то время как многие компании прошли путь от низкобюджетных до высокобюджетных документальных фильмов.

Что касается режиссеров-документалистов, лучшее решение – отказаться от всех изменений и принять небольшую порцию беспредела в драматургии, чтобы защитить документальный фильм.

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В 2018 году Международный кинофестиваль в Мельбурне стал рекордным для австралийских фильмов с небольшим бюджетом. Наш Описание в то время Актуально сегодня.

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Под Это личный фильм о женщине, которая глубоко внутри страдает. слияние И Книжная неделя Это очень разные комедии. Под покровом облака Другое дело – докудрама, докудрама в самовоспитании. Странные цвета Это в художественном конце этого. Джирга Вдохновлен этнографией.

Есть и другие фильмы, которые не подходят под это обсуждение – 1% острых несчастий к западу от солнца И Селеста Они тоже заслуживают внимания с точки зрения их кинематографического вдохновения.

У всех этих фильмов есть несколько общих черт.

1. Они погружены в общества –слияние В Budgie Creek, который находится где-то недалеко от Wagga, Книжная неделя О средней школе в Голубых горах, Под покровом облака В Сэнди Бэй в Хобарте и Странные цвета В Lightning Ridge. Джирга Это путешествие по пустыням Афганистана.

2. Все это малобюджетные проекты, в которых сильно используется окружающая среда. Они берут специальности бедности и используют их для вдохновения. Персонажи дешевы, общества предоставляют ресурсы и радость, кульминации персонажей не сопровождаются взрывами. Я описываю это прямо, но это помогает понять, насколько близость в этих фильмах является очень мощным источником.

3. Все сделаны с верой в производительность. У них очень хорошие актеры, часто из кругов дружбы на сцене. Наше актерское сообщество может многое предложить сценаристам и режиссерам, которые создают честно замеченных персонажей, от которых перехватывает дыхание. Это определенно лучше, чем в фильме о супергероях, где актер притворяется, что видит человеческие бактерии вместо зеленого экрана.

4. Все они созданы из истинной привязанности, по крайней мере близкой к любви. Под покровом облака Сюжет вращается вокруг человека, который воссоединяется со своей семьей, которого играет его настоящая семья. оба из них слияние И Книжная неделя Сделано бывшими школьными учителями, которые каждый день борются с реальностью. Джирга В конечном итоге это связано с опытом работника скорой помощи, который уехал в Афганистан. Странные цвета Я подозреваю, что российско-австралийский режиссер Алина Лудкина, выросшая из доверия и близости, созданных в предыдущем документальном фильме, могла видеть лицо своего культурного прошлого в разорванной мужественности своего персонажа.

Другими словами, все эти фильмы сняты с опытом за пределами городского пузыря, вдохновленным обычной жизнью в «пригородах и сельских районах Австралии. Мультфильмов и стандартных персонажей не так много, и несчастья для них нет. душа.”

Эти тенденции не правила. Это коллекция фильмов, в которых удачно сочетаются история, характер, сюжет и смысл, и это святой Грааль развития проекта.