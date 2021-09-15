Изменения в системе потребления в Калифорнии – реформы или розыгрыши власти?

Критики заявляют, что после того, как выборы губернатора Гэвина Ньюсома по импичменту подошли к концу, система импичмента нуждается в изменениях. Но будут ли это реформы или захват власти?

Может ли Гэвин Ньюсом стать последним губернатором Калифорнии, которому грозит импичмент?

С поданными окончательными бюллетенями и избирательными чиновниками, которые начинают подсчитывать голоса за и против Ньюсома, критики калифорнийской системы импичмента заявляют, что слишком легко провести розыгрыш в бюллетенях и слишком легко для неквалифицированного кандидата стать губернатором с относительно небольшим количеством голосов.

Бывший губернатор Грей Дэвис, которого отозвали в 2003 году и сменил звезду боевика Арнольд Шварценеггер, является одним из сторонников перемен, говоря Политико: «Это русская рулетка, и в какой-то момент губернатор, конечно, набрал больше голосов, чем его преемник должен будет покинуть свою должность, потому что он не смог достичь 50% -ного порога ».

Недавние опросы показывают довольно сильную поддержку среди избирателей Калифорнии реформы импичмента, которая была ключевым компонентом 110-летней конституции штата, хотя и редко на нее ссылались.

Самым последним свидетельством этого настроения является новый опрос Института управления Беркли Калифорнийского университета, который обнаруживает, что подавляющее большинство калифорнийцев хотят сохранить отзыв отзыва в той или иной форме, но также предпочитают реформы, которые будут создавать несколько более серьезные препятствия для достижение отзыва в будущем. Выборы в бюллетень.

Его результаты отражают результаты июльского опроса Калифорнийского института государственной политики, который также обнаружил, что реформа, пользующаяся наибольшей поддержкой, заключается в «проведении второго тура выборов среди двух крупнейших альтернативных кандидатов, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов». голосование.”

Другие варианты изменения включают изменение порога подписей для проведения выборов с 12% от общего числа голосов на предыдущих губернаторских выборах до 25%, разрешение отзыва голосов только по причине, такой как незаконное или аморальное поведение, и труднее. Для кандидатов, заменяющих право на голосование.

Сенатор штата Бен Аллен, демократ из Редондо-Бич, предлагает в поправке к Конституции № 3 сената изменить существующую систему, в которой в бюллетенях должны быть два вопроса: должен ли действующий президент подвергнуться импичменту и, во-вторых, какой из кандидатов на замену должен победить. Чтобы сместить действующего президента, требуется большинство электората, а для преемника нужно лишь множество голосов.

Вместо этого у SCA 3 будет один вопрос. Действующий президент появится в избирательном бюллетене вместе с участниками, а победитель, получивший наибольшее количество голосов, будь то действующий президент или участник, будет исполнять свои обязанности до конца срока.

SCA 3 остается на рассмотрении, но ясно, что его действие, если оно будет одобрено законодательным органом и избирателями, сделает погашение почти невозможным.

Фактически, почти каждая предложенная «реформа» снизила бы шансы на успех отзыва, включая закон, который сейчас ожидает подписи Ньюсома, или вето, запрещающее сбор подписей за каждое имя, которое они собирают в повестках, референдумах и инициативах. Сенатор Джош Ньюман, демократ Фуллертона, который был отозван, а затем вновь занял свое место в Сенате, является автором Сенатского законопроекта № 660.

Если бы Калифорния рассматривала возможность создания системы отзыва с нуля, вместо того, чтобы иметь дело со 110-летней системой, некоторые из предложенных изменений имели бы смысл. Однако предлагаемые «реформы» неотделимы от нынешней политической ориентации государства.

Из результатов опроса и критики ясно, что именно демократы, которые уже доминируют в политике Калифорнии, хотят изменений, которые, по сути, еще больше укрепили бы их контроль, сделав более трудным или даже невозможным смещение действующего президента. Губернатор или любой другой офис.

Исправление одного человека – это путь силы другого человека.

Дэн Уолтерс – обозреватель CalMatters.