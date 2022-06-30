Изменены характеристики Steam Deck, установлены новые жесткие диски.

картина : клапан

Любой, кто купил одну из платформ Valve Steam при запуске, получил особую модель твердотельного накопителя, установленную на его устройстве. Любой, кто купил его недавно, получил другой двигатель, один возможно помедленнее.

как таковой Hardwarelux Отчет (Через компьютерные игры), все колоды Steam, которые изначально поставлялись с твердотельными накопителями на 256 или 512 ГБ, можно было подключить через четыре «полосы». Некоторые устройства теперь поставляются только с дисками, подключенными через «две полосы», изменение, которое теоретически может привести к снижению производительности, поскольку вы, по сути, вдвое уменьшаете пропускную способность диска.

Этот обмен Публично не объявлено в пресс-релизе или заявлении, и колоды Steam, поставляемые с этими новыми дисками, не отличались новым номером модели. На самом деле, единственным публичным признаком изменений стало то, что Valve тихо корректировала страницу спецификаций мобильного устройства в конце мая.

В результате единственный способ узнать, есть ли у вас оригинал Устанавливать SSD в свою Steam Deck или нет, стоит проверить его характеристики в системном меню. В разделе «Жесткий диск» как таковой компьютерные игры советвы должны искать:

На правой панели у него будет значок. В обзорной модели на 512 ГБ установлен накопитель Phison ESMP512GKB4C3-E13TS. Похоже, это специальный твердотельный накопитель 2230, использующий контроллер Phison Gen3 x4 E13. Итак, вы хотите проверить, заканчивается ли ваш код на -E13T или на что-то другое. Если он содержит такой код, как -E08 (контроллер Phison Gen3 x2), ваша дека является одной из тех, у которых диск работает на интерфейсе Gen3 x2.

Я с осторожностью отношусь к приведенной выше производительности, потому что мы не видели никаких тестов, которые бы исправить Между дисками существует явная разница в таких вещах, как время загрузки или количество кадров в секунду, по крайней мере, в играх, которые в настоящее время доступны и полностью поддерживаются на платформе. Что понятно, учитывая тот факт, что новости были только что опубликованы, и что, поскольку единицы все еще трудно найти, мало кто может иметь паровые полы, прямо сопоставимые.

Следует также отметить, что существуют всевозможные способы снижения производительности игры за пределами производительности проприетарного SSD, и что Valve должна была протестировать эти компоненты внутри компании перед выпуском, так что вы ожидаете, что Это было Заметных результатов в том, как прошла игра, не было, и об изменении было бы объявлено дополнительно. Однако мы связались с компанией для комментариев и сообщим, если получим ответ.