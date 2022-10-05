Изображения авианосца ВМС США стоимостью 13 миллиардов долларов USS Gerald R. Форд

Авианосец USS Gerald R. Ford, первый в своем классе для ВМС США, был развернут во вторник.

Строительство мегакорабля обошлось в 13 миллиардов долларов и оснащено множеством новых технологий.

Согласно книге, Дональд Трамп однажды рассказал о внешнем виде корабля.

Самый современный авианосец в ВМС США, который был введен в строй, а затем подвергся критике со стороны бывшего президента Дональда Трампа. Опубликовано во вторник из Норфолка, штат Вирджиния, чтобы отправиться в Атлантику..

После многих лет задержек и дорогостоящих неудач на общую сумму 13 миллиардов долларов USS Gerald Ford отправился в свое первое развертывание, выйдя на конкурентную арену военно-морских кораблей из таких стран, как Россия и Китай.

Корабль оснащен множеством новых технологий, в том числе электромагнитными катапультами, которые могут запускать самолеты, и современными оружейными лифтами, которые будут доставлять бомбы и ракеты на кабину экипажа.

Это не только один из самых совершенных авианосцев, вошедших в акваторию, превосходящий авианосцы ВМФ «Нимиц», но и Самый большой в мире.

Однако его огромные размеры покорили не всех. Бывший президент Дональд Трамп был среди критиков корабля.

Согласно «Опасности», книге репортеров Washington Post Боба Вудворда и Роберта Косты, Трамп часто был озабочен авианосцем, разглагольствуя о высокой стоимости корабля, а также размещая центр управления полетами на кабине экипажа.

«Это просто выглядит неправильно», — сказал Трамп, согласно книге.

Члены Конгресса также подняли проблему с кораблем. Представитель Эйлин Лурия из Вирджинии описала A «Плавучий швартовщик с ядерной силовой установкой стоимостью 13 миллиардов долларов».

По данным ВМС, развертывание Ford в Атлантике будет включать военные учения с участием около 9000 человек из 9 стран, 20 кораблей и 60 самолетов.

Взгляните на новейший авианосец ВМФ: