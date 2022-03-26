Изобретатель YouTube, возможно, понял, почему Magic Mouse странно заряжается

Если и есть что-то странное в дизайне Apple, до которого мы не можем добраться, так это Magic Mouse. То оригинальная волшебная мышь Я использовал две батарейки типа АА, затем в 2015 году Apple выпустила аккумуляторную батарею. Волшебная мышь 2. С тех пор нам приходилось переворачивать его вверх дном, чтобы зарядить, выводя из строя до тех пор, пока он снова не заполнится.

Благодаря одному бесстрашному ютуберу мы теперь знаем, почему. На канале Unnecessary Inventions Мате Бенедетто решил пересмотреть «самый большой дизайн Apple», разработав способ одновременно заряжать и использовать Magic Mouse. Результатом стал L-образный кабель Lightning для более тонкого профиля и 3D-печать дуги, включающая пару металлических шариков и кабель, чтобы мышь «осталась тонкой на земле, а лазерный луч все еще работал на рабочем столе».

Конечный продукт некрасивый, но функциональный, и он показывает, как Apple смогла разработать Magic Mouse с зарядным кабелем, который работал без необходимости переворачивать мышь на спину. Но есть большая проблема — когда Бенедетто подключил его во время использования, мышь перестала работать. В отличие от Magic Trackpad и Magic Keyboard, которые работают во время зарядки, Magic Mouse не работает во время зарядки.

Теперь мы знаем, почему вам нужно перевернуть его: Apple никогда не хочет, чтобы люди использовали его, когда они его подключают. Если вы физически не можете использовать мышь во время зарядки, никто не будет удивляться, почему она не работает, что избавит вас от множества ненужных хлопот. (некоторые читатели Не покупайтесь на эту теорию Я считаю, что Apple отключила функции потому что Порт для зарядки находится внизу, и это вполне может быть правдой.) Но в любом случае Apple приложила все усилия, чтобы убедиться, что вы не используете Magic Mouse с прикрепленным к ней проводом.

Конечно, Apple могла бы придумать способ, позволяющий людям использовать мышь во время зарядки, но 13 лет спустя этот корабль, возможно, отправился в плавание — очевидно, Apple не хочет, чтобы мы использовали его, пока он подключен к сети. И пока Magic Mouse работает таким образом, мы, вероятно, застряли с самым глупым методом зарядки из когда-либо созданных. Но, по крайней мере, теперь у нас есть для этого веская причина.

Обновление от 26 марта: Добавлены комментарии читателей.