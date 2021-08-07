Израильская армия атакует штаб-квартиру ХАМАС в ответ на обстрел воздушного шара

Около 00:30 в субботу палестинские источники сообщили, что израильская армия атаковала штаб-квартиру ХАМАС в Джабалии на севере сектора Газа и что самолеты стреляли из пулеметов, но израильская армия пока отрицает эту новость.



четыре огня

Глава Офиса Координатора, генерал-майор Гасан Альян через Facebook обратился к жителям сектора Газа в ответ на пожары. Помимо ракетного обстрела Ливана в направлении северного Израиля в пятницу утром, граница с Газой остается напряженной.четыре огня Из-за воздушных шаров По данным HaKeren Kayemeth LeIsrael – Еврейского национального фонда (KKL-JNF), оно произошло в нескольких районах вблизи сектора Газа в пятницу днем.Глава Офиса Координатора, генерал-майор Гасан Альян через Facebook обратился к жителям сектора Газа в ответ на пожары.

“Вы действительно готовы подвергнуть свою повседневную жизнь риску из-за воздушных шаров?” Спросил. «Вы остановили этот бесконечный круг, ведущий в никуда? Неужели эти воздушные шары стоят большего, чем сокращение ваших охотничьих угодий? Сохранение спокойствия и безопасности в этом районе улучшит вашу экономику», – написал он. На стены израильская армия постоянно атаковала в ответ на зажигательные шары, которые вызвали лесные пожары в приграничных с Газой районах.

Армия обороны Израиля все еще пытается уменьшить конфликт и избежать жертв с обеих сторон.

Однако после майской операции он поразил высококачественные цели, такие как военный комплекс в Хан Юни, в ответ на зажигательные шары, при этом в прошлом он вообще не атаковал по тому же сценарию.

Предыдущая атака произошла в конце июля.

Из четырех пожаров, вспыхнувших в пятницу, три произошли в лесу Киссуфим, а четвертый – в лесу Беэри. Представитель Департамента пожарно-спасательной службы сообщил, что четыре пожарные команды работают на земле вместе с KKL-JNF, чтобы взять под контроль пожары и предотвратить их дальнейшее распространение.